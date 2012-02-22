ورود 52 دستگاه تاکسی جدید به ناوگان تاکسیرانی بابل

غفار آری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای سال آینده تعدادی مینی بوس ون به ناوگان حمل و نقل درون شهری بابل جهت ارایه سرویس در مسیرهای پرتردد درون شهری اختصاص خواهد یافت.

وی از افزایش گشتهای بازرسی و نظارت و آماده باش کامل سازمانهای اتوبوس رانی و تاکسیرانی در نوروز سال 91 خبرداد و گفت: این سازمانها به صورت کشیک در ایام نوروز فعال هستند و در صورت نیاز پایانه های مسافربری آمادگی جابجایی مسافران به سایرشهرها را نیز برعهده خواهند گرفت.

آری، به افزایش 52 دستگاه تاکسی در بابل اشاره کرد و افزود: اگرچه تعداد تاکسیهای شهر بابل جوابگوی نیازهای فعلی بوده، اما ازآنجایی که این سهمیه افزایشی برای بابل از سوی سازمان شهرداریها در نظرگرفته شده بود این سهمیه براساس ضوابط سازمان و اولویتهای تنظیمی به افراد واگذار شد.

وی بیان داشت: از آنجا که در روزهای پایانی سال تردد درون شهری شهروندان افزایش می یابد تمامی ناوگان حمل و نقل درون شهری بابل از ساعات اولیه صبح تا ساعت 22 پایان اسفندماه به ارائه خدمات به شهروندان می پردازند.

رئیس کمیسیون حمل و نقل درون شهری بابل، از اختصاص چهار پمپ در 4 جایگاه سی ان جی جهت سوخت خارج از نوبت برای تاکسیهای سطح شهربابل اشاره کرد و افزود: این امر سبب سرعت یافتن خدمات رسانی بیشتر به شهروندان بابل شده است.

آری، از تشکیل کارگروهی متشکل از مدیریت سازمانهای تاکسیرانی، اتوبوسرانی، راهنمایی و رانندگی و کمیسیون حمل و نقل درون شهری شورای اسلامی شهربابل به منظور سرعت بخشی به تردد شهروندان در این شهر در ماه پایانی سال اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با تمهیدات راهنمایی و رانندگی و مدیریت حمل و نقل درون شهری شامل اتوبوسرانی و تاکسیرانی شاهد ارایه خدمات مطلوب به شهروندان باشیم.

وی با انتقاد از عدم توجه جدی دولت به اتمام کنارگذرجنوبی بابل گفت: این موضوع سبب ترافیک سنگین در نقاط حساس شهر بابل شده است و با برنامه ریزی اصولی شورای اسلامی شهر و شهرداری بابل برای سال آینده 10 میلیارد ریال اعتبار جهت تملک، زیرسازی و آسفالت بخشی از مسیر کمربندی شرقی دوم حد فاصل میدان کشوری تا خیابان کیاکلا اختصاص داده شده است.

آری، از اختصاص بودجه جهت احداث پل هوایی با پله برقی در میدان شهید کارگر بابل خبر داد.