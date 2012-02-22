به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر هسته گزینش آستانه مقدسه قم از پذیریش سه هزار و صد نفر به عنوان خادمان افتخاری حرم مطهر حضرت معصومه(س) طی یک سال گذشته خبر داد.



محمد حسین پاکدامن با اشاره به این که سیستم جدید گزینش و جذب خدام افتخاری از بهمن ماه سال 89 آغاز به کار کرده است، بیان داشت: شبانه روزی شدن حرم مطهر، درخواست خادمان افتخاری برای تغییر ساعات کاری از هشت ساعت به چهار ساعت، گسترش ابعاد فعالیت های آستانه مقدسه و ایجاد واحد های جدیدی همچون مرکز قرآن و حدیث کریمه اهل بیت(س) و واحد صندلی چرخ دار همچنین افزایش فعالیت واحد های فرهنگی، تنظیف و مهمانسرا موجب شد این آستان نسبت به جذب نیروی افتخاری با ظرفیت بالایی اقدام کند.



وی با بیان این که جذب خدام افتخاری با رویکردی تخصصی و بر اساس مهارت های افراد صورت گرفته است، اظهار داشت: در طی یک سال گذشته 3100 نفر از متقاضیان خدمت افتخاری گزینش و جهت آغاز خدمت به حرم مطهر معرفی شدند.



خادمان افتخاری حرم مطهر آموزش بدو خدمت می بینند



مدیر هسته گزینش آستانه مقدسه قم یادآور شد: پس از تکمیل مراحل گزینش، کلیه خدام افتخاری پذیرفته شده قبل از تعیین زمان و جایگاه خدمت موظفند آموزش بدو خدمت را به صورت حضوری یا غیرحضوری فرا گیرند و شروع خدمت آنان منوط به دریافت گواهی نامه این دوره آموزشی است.



وی با اشاره به مراحل متعدد گزینش و حساسیت خدمت در آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه(س) اظهار داشت: استفاده از افراد متخصص و خبره جهت تحقیق، مصاحبه و نظر دهی در قسمت برادران و خواهران موجب شده روند انجام گزینش در این آستان در مقایسه با نهادهای قوی در این امر با سرعت و ظرفیت بسیار بالاتری صورت گیرد.



مراحل گزینش خواهران خادم توسط پرسنل خواهر انجام می شود



پاکدامن ابراز داشت: همه مراحل گزینش خواهران از ابتدا تا پایان توسط پرسنل خواهر و مراحل گزینش طلاب توسط مسئولان روحانی انجام می شود که این ویژگی بی بدیل واحد گزینش آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه (س) است.



وی افزود: سعی شده در مصاحبه افراد برای گزینش از متخصصینی استفاده شود که در جایگاه و سطح علمی بالاتری نسبت به فرد مصاحبه شونده قرار دارند.



مدیر هسته گزینش آستانه مقدسه قم تاکید کرد: گزینش در آستانه مقدسه حضرت معصومه (س) به صورت بروز انجام شده و هیچ پرونده ای در صف گزینش قرار ندارد.



جذب خادم تنها در شیفت صبح امکان پذیر است



وی با اشاره به این که ظرفیت خدام افتخاری شیفت های عصر تکمیل شده است، گفت: در حال حاضر جذب خادمین افتخاری از میان افرادی صورت می گیرد که آمادگی برای خدمت در شیفت های صبح را داشته باشند.



پاکدامن در پایان یادآور شد: با توجه به تاکیدات تولیت آستانه مقدسه قم همه افرادی که به هر نوعی اعم از پیمانی، قراردادی، پروژه ای، حق الزحمه ای و افتخاری با این آستانه همکاری دارند باید با تشکیل پرونده مورد گزینش قرار گیرند.



بازدید استادان دانشگاه های آمریکای لاتین از آستانه مقدسه قم



هیئتی متشکل از خبرنگاران و استادان دانشگاه های منطقه آمریکای لاتین از حرم مطهر حضرت معصومه (س) بازدید کردند.

بر اساس این گزارش، هیئت 9 نفره استادان دانشگاه و خبرنگاران منطقه آمریکای لاتین که از کشورهای آرژانتین، اکوادور، اروگوئه، کلمبیا و السالوادور به ایران سفر کردند، با حضور در حرم حضرت معصومه(س) از بخش های مختلف آستانه مقدسه بازدید به عمل آوردند.



لازم به ذکر است، این هیئت9 نفره ضمن تهیه عکس و گزارش از قسمت های مختلف حرم مطهر با حضور در بخش بین الملل این آستان با حجت الاسلام شربتیان، مسئول امور بین الملل آستانه مقدسه قم در فضایی صمیمی دیدار کردند.



در این دیدار مسائلی پیرامون سابقه و همبستگی ایران و کشورهای آمریکای لاتین در مبارزه با ظلم و ستم، و اهمیّت بیداری اسلامی و عدالت جهانی مطرح شد.



خادمان افتخاری پاسدار قلمرو کبریایی کریمه اهل بیت(س) هستند



مسئول کارگزینی خدام افتخاری آستانه مقدسه قم گفت: خادمان افتخاری پاسدار قلمرو کبریایی و حریم کریمه اهل بیت(ع) و تبلور بخش ارزش های امامت و ولایت هستند.



مهدی عباسیان اظهار داشت: پیشینه خدمت گذاری در آستانه مقدسه کریمه اهل بیت(س) به نخستین روز های رحلت این بانو عالی مقام بر می گردد و پس از خاکسپاری پیکر مطهرشان بارگاهی پیرامون مرقد و روضه فاطمی (س) سامان یافت که افرادی افتخار خدمتگزاری آن را پذیرفتند.



وی بیان داشت: با توجه به این که بیشتر آثار و مدارک تاریخی در پی رویدادهای گوناگون نظامی از بین رفته است، در دوران صفوی آرامشی به وجود آمد و با افزایش موقوفات و نذورات ساماندهی این آستان رونق بیشتری یافت.



مسئول کارگزینی خدام افتخاری آستانه مقدسه قم با بیان این که تحلیل تاریخ پانصد ساله آستانه مقدسه قم از آغاز صفویه تا فروپاشی رژیم پهلوی مجال دیگری می طلبد، افزود: آنچه اهمیّت دارد وضعیت این آستان از آغاز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تا کنون است که رشد حاصل در این دوره سی ساله در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ابعاد دیگر به ویژه رفاه زائران و خدمت رسانی به آن ها چندین برابر گسترش یافته است.



وی یادآور شد: امروز شهر مقدس قم دومین کلان شهر مذهبی ایران محسوب می شود و حریم حرم مطهر علاوه بر این همه توسعه، بالندگی و شکوه همچنان رو به گسترش و پیشرفت است.



عنایت ویژه امام خمینی(ره) به ساماندهی تشکیلات حرم مطهر



عباسیان عنوان کرد: توجه و عنایت ویژه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی(ره) به ساماندهی تشکیلات آستانه مقدسه قم چنان بود که بلافاصله پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی مرحوم حجت الاسلام مولایی را طی حکمی به سمت تولیت این آستان منصوب کرد.



وی با بیان این که پس از حضرت امام(ره) مقام معظم رهبری نیز همواره اهتمام ویژه ای نسبت به قداست و بالندگکی این حرم داشته و دارند، ابراز دشت: انتصاب آیت الله مسعودی خمینی از سال 71 تا سال 89 به مدت 18 سال و سپس حجت الاسلام سعیدی در دی ماه سال 89 به سمت تولیت آستانه مقدسه قم توسط ایشان صورت گرفت.



مسئول کارگزینی خدام افتخاری آستانه مقدسه قم بیان کرد: خادمان افتخاری تبلور بخش ارزش های سعادت بخش امامت و ولایت و پاسدار حریم آستانه مقدسه حضرت معصومه (س) هستند.



شرایط خادمان حرم مطهر



وی یادآور شد: داشتن حداقل 20 سال سن و حداکثر 55 سال برای برادران و 50 سال برای خواهران، تابعیت جمهوری اسلامی ایران، عدم سوء سابقه کیفری و اعتیاد به مواد مخدر، داشتن حسن شهرت و عدم اشتهار به فساد، داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم، سپردن وثیقه و تعهد برای خدمت، داشتن توانایی های لازم برای انجام اموری که برای آن جذب می شوند و رعایت سایر مقررات آئین نامه های آستانه مقدسه از شرایط عمومی خدمت افتخاری است.



99 درصد پرونده‌های اختلافی آستانه منجر به مصالحه می‌شود



رئیس شورای حل اختلاف قم و معاون قضایی دادگاه های عمومی و انقلاب گفت: با راه اندازی شورای حل اختلاف آستانه مقدسه قم 99 درصد پرونده های اختلافی مربوط به آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) منجر به مصالحه خواهد شد.



حجت الاسلام احمد رضا عابدی با اشاره به آغاز به کار شورای حل اختلاف آستانه مقدسه اظهار داشت: با توجه به تجربه و عملکرد شورای حل اختلاف استان در بخش های دیگر به نظر می رسد روند رسیدگی به پرونده های آستانه مقدسه با سرعت و موفقیت بالایی انجام پذیرد.



وی بیان داشت: پرونده های اختلافی مربوط به آستانه کریمه اهل بیت(س) به دلیل انتساب به حضرت معصومه (س) از حساسیت بالایی برخوردار است و مسئولان شورای حل اختلاف این آستان تمام سعی خود را برای به توافق رسیدن طرفین اختلاف و ایجاد صلح و سازش خواهند کرد.



اهداف تشکیل شورای حل اختلاف آستانه مقدسه قم



رئیس شورای حل اختلاف قم یادآور شد: کاهش و در انتها از بین بردن اختلافات مستاجران املاک و موقوفات آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) و حفظ شئون این آستان در رسیدگی به پرونده های اختلافی از مهمترین اهداف ایجاد و فعالیت شورای حل اختلاف آستانه کریمه اهل بیت(س) است.



وی افزود: جلوگیری از بسط برخی دعاوی ساده به مراجع قضایی، مختومه کردن آن از طریق مذاکره و به تفاهم رساندن اصحاب دعوی قبل از مطرح شدن در مراجع قضایی از دیگر اهداف راه اندازی این شورا است.



آگاه کردن مردم از مسائل حقوقی باعث افزایش کارآیی دستگاه قضایی می شود



عابدی ادامه داد: اطلاع رسانی و آگاه کردن مردم و اصحاب دعوی از مسائل حقوقی با مراجعه آن ها به مشاوران حقوقی این شورا باعث کاهش آمار پرونده ها و افزایش کارآیی دستگاه قضایی خواهد شد.



وی در ادامه با بیان این که مردم ایران مردمی صلح دوست، معتقد، ولایت مدار و علاقه مند به اهل بیت (ع) هستند، یادآور شد: در بعضی موارد که هیچ گونه تفاهم و توافقی وجود نداشته است با بازگو کردن آیات، روایات و خصوصا عملکرد اهل بیت(ع) طرفین مجاب شده و توفیق صلح و سازش فراهم آمده است.



شوراها نیازمند تشکیلات قضایی و اداری منسجم هستند



معاون قضایی دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن تقدیر از مسئولان آستانه مقدسه کریمه اهل بیت(س) جهت همکاری صمیمانه ابراز داشت: شوراها نیازمند تشکیلات قضایی و اداری منسجم هستند که آستانه مقدسه با اختصاص دادن ساختمانی به این شورا این نیاز را فراهم کرده است.



وی در پایان با اشاره به جایگاه معنوی شورای حل اختلاف افزود: اعضای این شوراها با توجه به وضعیت و شرایط فرهنگی- اجتماعی هر منطقه به فعالیت در آن می پردازند که امیدواریم با عنایت خداوند متعال، همکاری مسئولان و مردم بتوانیم وظیفه خود را در این جایگاه مقدس به خوبی انجام دهیم.



اقامه نماز جمعه این هفته قم به امامت آیت الله استادی



نماز جمعه این هفته قم به امامت آیت الله رضا استادی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) اقامه می شود.



بر اساس این گزارش، برنامه دعای توسل این هفته حرم مطهر با حضور هیئت جانبازان استان قم و مداحی حاج عباس حیدر زاده برگزار خواهد شد.



همچنین قرائت دعای کمیل این هفته حرم مطهر توسط مداح اهل بیت (ع) سید مهدی میرداماد بعد از نماز مغرب و عشاء، زیارت جامعه کبیره توسط حجت الاسلام شهیدی ساعت 22 پنجشنبه شب و دعای ندبه توسط مداح اهل بیت سید علی حسینی نژاد صبح جمعه هنگام طلوع آفتاب برگزار خواهد شد.



لازم به ذکر است، دعای کمیل بامداد جمعه نیز توسط مداح اهل بیت حاج مهدی سلحشور قرائت خواهد شد و سخنران نیایش سحرگاهی این هفته نیز حجت الاسلام سید محمد جوادی خواهد بود.

