محرومیت ایلام در بخش پزشکی/ مصوبات مهم وزارت بهداشت در استان اجرا نشد

به گزارش خبرنگار مهر، ایلام از استانهای غربی کشور است که به دلیل دوری از مرکز کشور و نبود راه های ارتباطی مناسب همیشه در بخشهای مختلف دچار مشکل و کمبود بوده است.

علاه بر محرومیت و کمبودهای استان ایلام بخش پزشکی استان از بخشهای ضعیف به شمار می رود زیرا کمبود امکانات و نیروی انسانی متخصص در استان کاملا مشهود است.

در سالهای اخیر بسیاری از بیماران برای معالجه به خارج از استان رجوع می کردند هرچند در حال حاضر بخش پزشکی و درمانی استان شاهد پیشرفتهایی بوده ولی این رشد نیز نسبت به وضعیت استان مشهود نیست.

در سفرهای دولت و در قالب مصوبات استانی نیز در این بخش مصوبات متعددی برای ارتقای وضعیت بهداشت و درمان استان ایلام به تصویب رسید اما مصوبات مهم که نیاز مردم را برآورده کند اجرا نشد.

بررسی مصوبات دور اول وزارت بهداشت در استان ایلام

شماره مصوبه عنوان مصوبه وضعیت مصوبه دلیل عدم تحقق مصوبه 58325 اختصاص 13 خودور به استان اجرا شده است 58325 خرید یک دستگاه سی تی اسکن اجرا شده است 58325 راه اندازی مرکز مشاوره روانپزشکی و تجهیز بخش سوختگی بیمارستان ایلام اجرا شده است 58325 کمک به احداث و ایجاد فضاها ورزشی و رفاهی دانشگاهی اجرا شده است 58325 احداث یک باب بیمارستان 32 تختخوابی در شهرستان آبدانان بیمارستان 40 درصد پیشرفت دارد کمبود اعتبار و ضعف دستگاه اجرایی 58325 تجهیز مرکز درمانی فعلی شهرستان آبدانان و ایوان و تحویل آمبولانس اجرا شده است 57964 احداث پنج پایگاه اورژانس در استان اجرا شده است

این مصوبات سفر اول هیئت دولت در سال 1384 در بخش پزشکی هستند که نوع مصوبات با نیازهای اصلی استان همخوانی زیادی ندارد و به مشکلات ریشه ای استان توجه نشده است و مصوبه احداث بیمارستان 32 تخخوابی در شهرستان آبدانان که نیاز اصلی مردم این شهرستان است هنوز کامل نشده است.

بررسی مصوبات دور دوم و سوم هیئت دولت در استان ایلام

شماره مصوبه عنوان مصوبه وضعیت مصوبه دلیل عدم اجرای مصوبه 238772/154560 ایجاد آموزشکده بهداشت دهان و دندان اجرا شده است 38772/154560 ساخت 14 واحد مسکونی برای متخصصان شهرهای زیر 100 هزار نفر استان این مصوبه 80 درصد پیشرفت دارد ضعف دستگاه اجرایی و عدم همکاری بین دستگاه های اجرایی 38772/154560 اختصاص چهار میلیارد ریال برای خانه های بهداشت استان اجرا شده است 38772/154060 تاسیس مرکز تحیقات بیماری رفتاری با مشارکت استانداری پس از اخذ مجوزهای لازم اجرا نشده است و در سالهای 87 تا 89 ، 720 میلیون ریال اختصاص یافته و نیازمند اعتبار است. ضعف دستگاه اجرایی 38772/154560 تجهیز چهار پایگاه اورژانس در استان اجرا شده است 38772/154560 تکمیل و تجهیز فاز A بیمارستان امام خمینی شهر ایلام تا پایان 1387 این مصوبه 80 درصد پیشرفت دارد و نیازمند 35 میلیارد ریال اعتبار است ضعف دستگاه اجرایی 44762/69907 احداث و تجهیز مرکز آموزشی درمانی سوختگی ایلام این مصوبه نیازمند 50 میلیارد اعتبار است نیاز به اخذ کمیسیون ماده 215 برنامه پنج دارد 44762/69907 تجهیز خوابگاه های دانشجویی اجرا شده است 44762/69907 ایجاد 10 تخت ویژه در بیمارستان شهرستان مهران برای پذیرش گردشگران اجرا نشده است و این طرح در دست مطالعه است کمبود اعتبار و ضعف دستگاه اجرایی 44762/69907 بازسازی مرکز بهداشتی درمانی شهرستان ملکشاهی اجرا نشده است کمبود اعتبار و ضعف دستگاه اجرایی 44762/69907 اتمام 70 درصد پروژه های بهداشت استان در سال 89 پروژه ها در دست اجرا است تعهد این مصوبه چند ساله است 44762/69920 تجهیز مراکز بهداشت و درمان روستایی استان اجرا شده است 44762/69920 احداث و تجهیز درمانگاه تخصصی قلب در یکی از بیمارستانهای استان اجرا نشده است این مصوبه هنوز در مراحل مقدماتی و مطالعاتی قرار دارد و کمبود اعتبار دارد 44762/69920 تکمیل خوابگاه دانشجویی 160 نفره در دست اقدام است به اعتبار ملی نیاز دارد

در مجموع مصوبات دور دوم و سوم هیئت دولت به استان در بخش پزشکی و درمانی و مصوبات مهم همانطور که دیده می شود روند رو به رشد نداشته اند.

در بین مصوبات مهم دولت در استان، بیمارستان 330 تختخوابی که با مشارکت وزارت مسکن و وزارت بهداشت باید ساخته شود هنوز در مراحل مقدماتی است.

استان ایلام یکی از استانهای کشور است که از لحاظ تجهیزات بیمارستانی مظلوم واقع شده و حتی از لحاظ پزشک فوق تخصص نیز محروم بوده این در حالی است که اکثر مردم مجبورند بیماران خود را به استانهای همجوار یا تهران اعزام کنند که این مهم نیازمند توجه و عزم جدی مسئولان است.

در حال حاضر سه بیمارستان دولتی و دو بیمارستان خصوصی و چند پلی کلینیک در شهر ایلام وجود دارد که متاسفانه به علت نداشتن کادر فوق تخصص و کمبود تجهیزات پزشکی مدرن اکثر مردم حاضر نیستند که بیماران خود را در آن بستری کنند که باید مسئولان به خصوص وزارت بهداشت برای رفع آن چاره اندیشی کند.

شهرستان ملکشاهی، بخش شیروان و بخش بدره از نبود بیمارستان رنج می برند و در حال حاضر دارای درمانگاه هستند که جوابگوی مناطق نیستند و مردم برای بیماران خود به مرکز استان یا شهرهای همجوار مستلزم هزینه های زیادی می شوند یا در حین اعزام فوت می کنند این در حالی است که وزارت بهداشت و درمان دلیل عدم ساخت بیمارستان را تناسب جمعیتی عنوان می کند که این موضوع با وضعیت و توپوگرافی این مناطق همخوانی ندارد.

در حال حاضر فاز A بیمارستان امام خمینی شهر ایلام به دلیل کمبود اعتبار که یکی از مصوبات سفر رئیس جمهوری به استان بوده هنوز به بهره برداری نرسیده و مرکز استان از لحاظ فضاهای بیمارستانی به علت فرسوده بودن مشکل دارد که باید مسئولان برای رفع آن برنامه های مدونی طراحی کنند.

در حال حاضر اکثر بیمارستانهای استان عمومی هستند و بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی در این خطه دیده نمی شود این در حالی است که ایلام در زمان جنگ تحمیلی کارنامه درخشانی از خود دارد آیا وقت آن نرسیده که مسئولان این وزارتخانه به منظور دلگرمی مردمان این دیار به سلامت آنان توجه ویژه ای داشته باشند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام در این ارتباط گفت: اخذ مجوز ساخت مرکز آموزشی،درمانی سوختگی شهر ایلام و درمانگاه تخصصی قلب از مصوبات سفر سوم هیئت دولت به استان ایلام بوده اما متاسفانه تاکنون اعتباراتی به این استان داده نشده و هنوز عملی نشده است.

خیرالله اسداللهی اظهار داشت: مبلغ50 میلیارد ریال اعتبار در سفر سوم هیئت دولت برای تکمیل شبکه بهداشتی، درمانی، بستر سازی لازم در بیمارستان امام حسین (ع) مهران برای توریست درمانی و جراحی قلب باز اختصاص داده شده ولی تاکنون هیچ گونه اعتباری به این دانشگاه پرداخت نشده است.

این مسئول عنوان کرد: ایجاد 25 پایگاه اورژانس جاده ای و شهری با 30 دستگاه آمبولانس بنز، ساخت 20 خانه بهداشت در سالهای 84 تا 89 و ساخت 31 خانه بهداشت در سال گذشته و جشن تکمیل خانه های بهداشت به عنوان دانشگاه پیشگام در سراسر کشور از اقدامات دولت در استان ایلام بوده است.

وی تصریح کرد: در حوزه بهداشت و درمان ساخت بیمارستان 230 تختخوابی در شهر ایلام و ساخت فاز A بیمارستان امام خمینی (ره) شهر ایلام با پیشرفت 90 درصد، شروع شد و در حال انجام است.

این مسئول یادآور شد: ارتقا آموزشکده بهداشت و پیراپزشکی به دانشکده، راه اندازی آموزشکده بهداشت دهان در سرابله و جذب دانشجو، اخذ مجوز دانشکده دندانپزشکی، اخذ مجوز دکترای پژوهشی، اخذ مجوز و راه اندازی دو مرکز تحقیقات آسیب های روانی، اجتماعی و میکروب شناسی از دیگر اقدامات صورت گرفته برای دانشجویان بوده است.