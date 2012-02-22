  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۰۱

مدیر فنی رم:

لوئیز انریکه رم را به مقصد بارسا ترک نمی‌کند

لوئیز انریکه رم را به مقصد بارسا ترک نمی‌کند

فرانکو بالدینی مدیر ورزشی تیم فوتبال رم شایعه رفتن لوئیز انریکه از این تیم در پایان فصل جاری را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نوشته روزنامه‌های اسپانیایی پپ گواردیولا سرمربی بارسلونا ممکن است در پایان فصل آبی و اناری‌ها را ترک کند و در این صورت لوئیز انریکه سرمربی فعلی رم یکی از گزینه های اصلی جانشینی او محسوب می شود.

این در حالی است که گفته می شود بندی در قرارداد لوئیس انریکه با رم وجود دارد که هر زمان مسئولان بارسلونا خواهان جذب او شدند این قرارداد خود به خود فسخ خواهد شد. اما فرانکو بالدینی وجود چنین بندی در قرارداد لوئیز انریکه را رد می کند و می گوید او رم را ترک نخواهد کرد.

بالدینی در گفتگو با روزنامه کوریره دلواسپورت گفت:" لوئیس انریکه هیچ جا نمی رود. او تا سال 2013 در این تیم می ماند و هیچ بندی هم در قراردادش وجود ندارد.

این مربی 41 ساله در ابتدای فصل از تیم دوم بارسلونا به رم پیوست و بعد از یک شروع ضعیف اکنون رم را در رده پنجم جدول سری آ قرار داده است.

کد مطلب 1540304

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها