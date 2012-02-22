به گزارش خبرگزاری مهر و به نوشته روزنامه‌های اسپانیایی پپ گواردیولا سرمربی بارسلونا ممکن است در پایان فصل آبی و اناری‌ها را ترک کند و در این صورت لوئیز انریکه سرمربی فعلی رم یکی از گزینه های اصلی جانشینی او محسوب می شود.

این در حالی است که گفته می شود بندی در قرارداد لوئیس انریکه با رم وجود دارد که هر زمان مسئولان بارسلونا خواهان جذب او شدند این قرارداد خود به خود فسخ خواهد شد. اما فرانکو بالدینی وجود چنین بندی در قرارداد لوئیز انریکه را رد می کند و می گوید او رم را ترک نخواهد کرد.

بالدینی در گفتگو با روزنامه کوریره دلواسپورت گفت:" لوئیس انریکه هیچ جا نمی رود. او تا سال 2013 در این تیم می ماند و هیچ بندی هم در قراردادش وجود ندارد.

این مربی 41 ساله در ابتدای فصل از تیم دوم بارسلونا به رم پیوست و بعد از یک شروع ضعیف اکنون رم را در رده پنجم جدول سری آ قرار داده است.