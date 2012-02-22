انجمنها و تشکلهای اجتماعی حق فعالیت سیاسی را ندارند

سجاد معین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انجمنهای علمی و تشکلهای اجنماعی که حق فعالیت سیاسی ندارند اگر بخواهند در این ایام به فعالیت سیاسی بپردازند تخلف محسوب شده و ما با آنها برخورد قانونی خواهیم کرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه شرایط و فضای انتخاباتی در این شهرستان آرام و مطلوب است، ادامه داد: با وجود لغو رایانه ای برگزار شدن انتخابات در بروجرد، ما آمادگی کامل و لازم را برای اجرای انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی داریم.

معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد همچنین با اشاره به تشدید نظارتها در آستانه انتخابات به ویژه در زمینه تبلیغات انتخاباتی، عنوان کرد: به شدت با هرگونه تخلفات انتخاباتی برخورد خواهیم کرد.

معین تصریح کرد: انتظار می رود کاندیداها در مدت زمان تبلیغات رعایت اخلاق اسلامی را داشته باشند تا جو تبلیغاتی آرامی در شهر برقرار شود.