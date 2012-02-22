وضعیت تولید محصولات تراریخته در ایران/ معرفی 12محصول تراریخت دنیا

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بهزاد قره یاضی در نشست خبری با اشاره به انتشار گزارش "سرویس بین المللی دستیابی و استفاده از بیوتکنولوژی کشاورزی (ISAAA) درباره آخرین وضعیت تولید محصولات ترایخته تجاری شده در دنیا، افزود: سطح زیر کشت جهانی این نوع محصولات در سال 2011 میلادی با رشد 8 درصدی معادل 12 میلیون هکتار ادامه دارد به گونه ای که از 148 میلیون هکتار در انتهای سال 2010 به 160 میلیون هکتار در انتهای سال 2012 رسید.

رئیس انجمن ایمنی زیستی با بیان اینکه کل سطح زیر کشت کشاورزی آبی کشور 6 تا 8 میلیون هکتار است، اظهار داشت: رشد 94 درصدی محصولات تراریخته نسبت به سال 1994 نشان دهنده سلامت و سودمندی این محصولات و پذیرش جهانی از فناوری مهندسی ژنتیک در حوزه کشاورزی است.



وی تعداد کشورهای تولید کننده محصولات تراریخته در دنیا را 29 کشور ذکر کرد و ادامه داد: از این تعداد 19 کشور از میان کشورهای در حال توسعه و 10 کشور از میان کشورهای صنعتی هستند که این 10 کشور پایه و اساس توسعه سطح زیر کشت و تنوع محصولات تراریخته در آینده محسوب می شوند.



قره یاضی کشورهای هند، چین، برزیل، آرژانتین و آفریقای جنوبی را از کشورهای پیشتاز در تولید محصولات تراریخته نام برد و یادآور شد: هندوستان دهمین سال کشت پنبه تراریخته متحمل به آفات را با عبور از سطح زیر کشت 10 میلیون هکتاری را جشن گرفت.



وی از تجاری سازی برنج تراریخته در دنیا خبر داد و اضافه کرد: انتظار می رود در سال 2014-2013 فیلیپین تجاری سازی برنج تراریخته را به تصویب برساند که این امر می تواند بسیار حائز اهمیت باشد.



این محقق همچنین اظهار داشت: ارزش جهانی بذرهای تراریخته در سال 2011 در حدود 13 میلیارد دلار و ارزش محصولات نهایی تراریخته 160 میلیارد دلار در سال تخمین زده شده است.



وضعیت ایران در تولید محصولات تراریخته در دنیا



رئیس انجمن ایمنی زیستی به مقایسه وضعیت تولید محصولات تراریخته با سایر کشورها پرداخت و خاطر نشان کرد: در حال حاضر محصولات تراریخته در کشورهای پاکستان، بورکینافاسو، کنیا، نیجریه، میانمار و اوگاندا نیز تولید می شود.



وی ادامه داد: آفریقای جنوبی، بورکینافاسو و مصر بر روی هم به رکورد 2.5 میلیون هکتار سطح زیر کشت محثولات تراریخته دست یافتند و سه کشور کنیا، نیجریه و اوگاندا آزمایشهای مزرعه ای محصولات تراریخته را به اجرا درآورند.



قره یاضی با بیان اینکه ایران در این زمینه از این کشورها عقب مانده است، گفت: در پاکستان 2.6 میلیون هکتار زیر کشت پنبه تراریخته است در حالی که در ایران که تولید پنبه از سال 1384 آغاز شده است در مراحل آزمایشگاهی متوقف شده است.

تعداد محصولات تراریخته تولید شده در دنیا



قره یاضی تعداد محصولات تراریخته تولید شده را بیش از 12 محصول دانست و اضافه کرد: در حال حاضر محصولاتی چون ذرت، یونجه، گوجه فرنگی، درخت تبریزی (در چین)، کلزا، چغندر قند، سویا، خربزه درختی، کدو، پنبه، سیب زمینی، فلفل شیرین به روش مهندسی ژنتیک و تراریخته تولید می شود.