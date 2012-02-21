شاه بحرین کاخش را در شرم الشیخ می فروشد/حذف نام شیخ حمد از یک خیابان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العوامیه، برخی منابع آگاه اعلام کردند: شیخ حمد بن خلیفه پادشاه بحرین از وکیل مصری اش خواسته است که کاخش در شرم الشیخ را بفروشد.

این منابع افزودند: وی این کاخ را پانزده سال قبل از حسین سالم بازرگان مشهور وابسته به حسنی مبارک که هم اکنون فراری است خریداری کرده بود.

منابع فوق بیان کردند: این تصمیم شاه بحرین به توصیه نزدیکان وی گرفته شده است، زیرا به اعتقاد آنها حضور حمد در قاهره یا شرم الشیخ بحران داخلی را شعله ور می کند.

این منابع با اشاره به قطع نهایی روابط شاه بحرین با سوزان مبارک از حذف نام حمد از یکی از خیابانهای شرم الشیخ از سوی مسئولان این شهر خبر دادند.

شایان ذکر است حمد بن عیسی آل خلیفه اخیر در دیداری از مصر به عیادت همپیمان سابق خود حسنی مبارک رفته بود.