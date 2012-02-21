  1. بین الملل
  2. سایر
۲ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۲۲

شاه بحرین کاخش را در شرم الشیخ می فروشد/حذف نام شیخ حمد از یک خیابان

شاه بحرین کاخش را در شرم الشیخ می فروشد/حذف نام شیخ حمد از یک خیابان

برخی منابع از تصمیم دیکتاتور بحرین برای فروش کاخ ویژه خود در شرم الشیخ مصر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العوامیه، برخی منابع آگاه اعلام کردند: شیخ حمد بن خلیفه پادشاه بحرین از وکیل مصری اش خواسته است که کاخش در شرم الشیخ را بفروشد.

این منابع افزودند: وی این کاخ را پانزده سال قبل از حسین سالم بازرگان مشهور وابسته به حسنی مبارک که هم اکنون فراری است خریداری کرده بود.

منابع فوق بیان کردند: این تصمیم شاه بحرین به  توصیه نزدیکان وی گرفته شده است، زیرا به اعتقاد آنها حضور حمد در قاهره یا شرم الشیخ بحران داخلی را شعله ور می کند.

این منابع با اشاره به قطع نهایی روابط شاه بحرین با سوزان مبارک از حذف نام حمد از یکی از خیابانهای شرم الشیخ از سوی  مسئولان این شهر خبر دادند.

شایان ذکر است حمد بن عیسی آل خلیفه اخیر در دیداری از مصر به عیادت همپیمان سابق خود حسنی مبارک رفته بود.

کد مطلب 1540313

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها