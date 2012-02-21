یونان پیش شرطهای طرح ریاضت اقتصادی را اجرا نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فایننشال تایمز، همزمان با موافقت وزیران اقتصاد اتحادیه اروپا با اعطای دومین بسته کمک مالی به دولت یونان، گزارش سه مرجع تصمیم گیرنده درباره این کمکها حاکی از عملی نشدن پیش شرطها توسط دولت یونان است.

بر این اساس، دولت یونان حتی در اجرای ساده ترین پیش شرطها در بخشهای خصوصی، عمومی و دولتی ناتوان بوده است.



در گزارش اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا موسوم به تروئیکا از عملکرد یونان تاکید شده است این کشور برای نجات از بحران کنونی دست کم به 245 میلیارد یورو کمک مالی نیاز دارد.

از این میان 30 تا 50 میلیارد یورو مورد نیاز بخش بانکداری یونان برای نجات از ورشکستگی است و این در حالی است که بخشهای دیگر از جمله طرح خصوصی سازی برخی صنایع دولتی به کمکهایی کمتر از میزان پیش بینی شده نیاز دارند.

با وجود تلاش سران اتحادیه اروپا برای کمک به یونان و جلوگیری از سرایت بحران این کشور به دیگر مناطق این اتحادیه، کارشناسان بخت اندکی را برای موفقیت آمیز بودن طرحهای ارائه شده متصور هستند.

وزیران اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا صبح امروز سه شنبه با اهدای دومین بسته کمک مالی به یونان به مبلغ 130 میلیارد یورو موافقت کردند. گفتنی است بدهی یونان تا سال 2020 میلادی به 120.5 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور می رسد.