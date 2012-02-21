مایشگاه شانگهای بهترین مکان معرفی کالای ایرانی است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شانگهای ، روز سه شنبه جلسه ای با حضور بازرگانان اعزامی از سوی اتاق بازرگانی قزوین به شانگهای در محل سرکنسولگری ایران در شانگهای برگزار شد.

در این جلسه خانم رهمه مسعود(RAHME MASSOUD ) گفت: اگر بخواهید در کشور چین به خوبی فعالیت کرده و موفق باشید باید دفتر نمایندگی و یا نماینده ای برای فروش داشته باشید و محصول شما برندی شناخته شده باشد.

وی گفت: هر چند برخی محصولات ایرانی در چین شناخته شده اما در مجموع هنوز اطلاعات کافی در مورد ایران و تولیدات شاخص آن در دست نیست و این کار بازاریابی را مشکل کرده است.

رهمه مسعود بیان کرد: به ایرانی هایی که می خواهند در چین کالای خود را معرفی کنند پیشنهاد می کنیم تا در نمایشگاههای تخصصی که 9 تا 12 آوریل امسال در شانگهای برپا می شود حتما حضور داشته باشند و کالاهای با کیفیت خود را ارائه کنند زیرا در این فرصت می توانند ضمن برقراری ارتباط بیشتر با خریداران عمده کالای خود را نیز تبلیغ کنند.

وی بیان کرد: در این نمایشگاه می توان ضمن معرفی کالای ایرانی با تولیدکنندگان شاخص چینی هم ارتباط مناسبی برقرار کرد.

وی گفت: با سیاست های تشویقی دولت کالاهایی مانند کامپوزیت، ابزارهای حفاظتی، صوتی و گرمایشی، مواد درزگیر، کاشی و سرامیک مرغوب برای ورود مشکلی ندارند و تشویق هم می شوند اما از ورود کالاهای با تکنولوژی پائین، مواد رنگی که ترکیبات سمی دارند و برای محیط زیست مضرند، الیاف معدنی و مواد ضد آب تاربستی جلوگیری می شود.

مسعود یادآورشد: دولت چین از ورود کالاهای بدون استاندارد لازم جلوگیری می کند و با گشوده شدن در های این کشور میزان اقلام وارداتی از 600 قلم به بیش از سه هزار قلم افزایش یافته است.

وی گفت: محصولات ساختمانی سازگار با محیط زیست( مصالح سبز)، کاشی و سرامیک مرغوب و مواد غذایی در چین بازار خوبی دارد که ایرانیها می توانند از این قابلیت به خوبی استفاده کنند.

