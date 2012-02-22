نگارستان ایران؛ مقصد اول گردشگران نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، هزار و 500 جاذبه طبیعی و فرهنگی استان گلستان را بیش از هر جای دیگر در اولویت سفرهای نوروزی قرار داده است.

ستاد دائمی تسهیلات و نظارت بر سفرهای استان گلستان با در نظر داشتن چنین ویژگی ها و جاذبه های خیره کننده ای در استان گلستان امسال نیز طبق سنوات گذشته از مدت ها پیش فعالیت خود را آغاز کرده است..

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان گفت: با هماهنگی های به عمل آمده 221 مدرسه با هزار و 446 کلاس، 19 هتل با 1302 تخت و 12 میهمانپذیر با 642 تخت، 120 واحد استیجاری با ظرفیت 960 تخت وظیفه اسکان مسافران را برعهده دارند.

قربان عباسی افزود: 46 آژانس مسافرتی نیز به طور کشیک در این ایام خدمات ارائه می دهند، پروازهای داخلی وخارجی در این ایام از فرودگاه گرگان انجام خواهد شد و طرح نظارت بر عملکرد سیستم حمل ونقل به اجرا درخواهد آمد.همچنین کاروان راهیان نور نیز با اعزام اتوبوس های مربوطه فعال می شود.



وی یادآور شد: 3500 نیرودر قالب 387 ماشین سوار، 153 تیم موتور سوار، 39 دستگاه کانکس و 73 ایستگاه نیروی انتظامی در حوزه های مختلف( پلیس راه، راهور و...) نسبت به خدمت رسانی دراین ایام اقدام می کنند، همچنین دراین طرح 539 نفر در قالب 182 دستگاه ماشین آلات و 23 اکیپ راهداری ، 8 اکیپ امدادی در 95 محور سطح استان فعال می باشند و با آماده سازی راهدارخانه هاو ارائه بروشورهای راهنمایی، مسافران هدایت می شوند.



وی ادامه داد: هزار نفر داوطلب درقالب 27 پست ثابت و 600 نفر امدادگر در 20 پایگاه ثابت و سیار امدادو نجات با 98 خودرو در سطح استان به مسافران خدمت رسانی می کنند.



وی افزود: بیش از 180 تیم نظارتی بهداشت در شبانه روز بر اماکن عمومی حساس نظارت دارندو شکایات مردمی از طریق شماره 09678 در سراسر کشور به صورت آنلاین پیگیری و پاسخگویی خواهد شد.



عباسی اذعان داشت: اطلاع رسانی در 4 حوزه رادیو، تلویزیون، خبر و رادیو ترکمنی و برنامه های مردم و مسئولان و معرفی جاذبه های استان از دیگر تمهیدا ت اندیشیده شده دراین ایام است.



عباسی همچنین به حضور عمو نوروز در ورودی شهرها در لحظه تحویل سال و برپایی 15 سفره هفت سین و 9 نمایشگاه صنایع دستی و سوغات و 20 فروشگاه صنایع دستی در سطح استان در این ایام در کنار نمایشگاه های هنرهای تجسمی و اجرای برنامه های شادمانه و اجرای کنسرت های موسیقی و برنامه های شاد در روز های 9 و10و 11 فروردین اشاره داشت.



وی گفت: مشارکت دربرگزاری جشن جهانی نوروز و برپایی نمایشگاه های فرهنگی و هنری در سطح استان و اجرای بحث کاریکاتور نوروز جهت ارائه به شهروندان واجرای ویژه برنامه روز جمهوری اسلامی و همکاری در آماده سازی مساجد و نمازخانه های استان از دیگر تمهیدات دراین ایام است و با برنامه ریزی های صورت گرفته از اولین مسافران نوروزی که درلحظه تحویل سال وارد استان شده اندبا اهدای هدایایی تجلیل می شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان و دبیر این ستاد در ادامه یادآور شد: با توجه به اینکه دراستان گلستان، 438 کیلومتر مرز وجود دارد که 90 کیلومتر آن مرز آبی و 348 کیلومتر مرز خشکی است،3 ایستگاه نوروزی درنقاط مرزهای این استان مانند داشلی برون، بندر ترکمن و اینچه برون در نظر گرفته شده و آماده باش هستند و بانصب چادرهای نگهبانی در جاده های مرزی، نیروها مستقر شده و با توزیع بسته های فرهنگی، و بروشورها و... مسافران را راهنمایی می کنند.

عباسی همچنین به توقف فعالیت عمرانی و حفاری شهرداری ها در این ایام جهت رفاه حال مسافران تاکید نمود و گفت: از تمامی تاسیسات گردشگری استان تا قبل از نوروز بازدید به عمل خواهد آمد.

وی در ادامه به انتشار اقلام تبلیغاتی استان در قالب کتابچه راهنمای گردشگری و بروشورهای شهرستانی،کارت پستال و چاپ و انتشار فرمهای نظرسنجی و به کارگیری 25 نفر نیرو جهت تیم نظر سنجی و آمارگیری و استقرار سه چادر آمارگیر ی در مبادی ورودی استان اشاره داشت.

عباسی افزود: برنامه ریزی جهت نصب بنرهای اطلاع رسانی در محورهای پرتردد و اصلی استان، انجام بازدید های مشترک در قالب 5 اکیپ با فعالیت 10 نفر و به کارگیری ده ها نیرو و وسائط نقلیه به منظور نظارت وپشتیبانی و توزیع اقلام تبلیغاتی و کشیک وپاسخگویی به مسافران از دیگر تمهیدات اندیشیده شده دراین ایام است.



دبیر ستاد دائمی تسهیلات و نظارت بر سفرهای استان گلستان گفت: باتوجه به فعالیت کمیته های ده گانه این ستاد در قالب کمیته های اسکان و پذیرایی، امداد و نجات، بهداشت و درمان، انتظامی و راهور، فرهنگی و اجتماعی، اطلاع رسانی، برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی، پشتیبانی و حمل و نقل وپایانه ها ، در بخشهای مختلف خدمات مطلوب به مسافران نوروزی ارائه خواهد شد.

قربان عباسی با اشاره به اینکه ریاست این ستاد را استاندار گلستان به عهده دارد، تصریح کرد: در ایام تعطیلات نوروز امسال تلاش شده تا تفرجگاهها و پارکهای جنگلی استان با تجهیز سرویسهای بهداشتی و ایجاد زیر ساخت های مناسب گردشگری از جمله ایجاد آلاچیق ها و سکوهای استراحت، آبخوریها و روشنایی ها رفاه لازم را جهت گردشگران مهیا کنند.

دبیر این ستاد در ادامه گفت: نظارت لازم بر وضعیت بهداشتی این اماکن در ایام نوروز وجود دارد و بخش عمده ای از تفرجگاههای این استان با زیرساختهای خود پذیرای گردشگران است.



عباسی همچنین با اشاره به ورود بیش از 5 میلیون گردشگر در ایام نوروز 90، افزود: پیش بینی می شود این آمار در نوروز امسال به 8 میلیون مسافر افزایش یافته و خدمات دهی به مسافران رضایت آنان را جلب کند.



وی تصریح کرد: اطلاع رسانی جاذبه های گردشگری این استان با توجه به استقرار کیوسکهای اطلاع رسانی این ستاد درسطح استان، به طور شبانه روزی صورت گرفته و کیوسکهای اطلاع رسانی نیز در سطح استان گلستان مسافران را هدایت می کنند.



به گزارش مهر، استان گلستان همچنان که از نام آن برمی آید گلستانی است که عطر گلهای رنگارنگ آن طراوت خاصی به کشور عزیزمان می دهد.