اسدالله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به ضرورت ساماندهی اموال موزه و حفاظت از اشیای تاریخی احداث مخزن امن در فضای محوطه چهلستون پیش بینی شده و پروژه ساخت ساختمان مخزن آغاز شده است.

وی ضمن اشاره به روند اجرایی این محل یادآور شد: مخزن امن اموال در ضلع جنوبی موزه چهلستون قرار دارد که در مراحل مناقصه به پیمانکار برگزیده تحویل شد و عملیات اجرایی آن نیز شروع شده است.

بیرانوند اعتبار احداث این مخزن را دو هزار و300 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: طبق زمانبندی که توسط پیمانکار اعلام شده در 9 ماه مخزن امن اموال موزه‌ ای احداث و آماده بهره برداری خواهد شد.