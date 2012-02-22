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۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۲۵

بیرانوند به مهر خبر داد:

مخزن امن اموال موزه‌ها در قزوین احداث می شود

مخزن امن اموال موزه‌ها در قزوین احداث می شود

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین گفت: به منظور ساماندهی و یکپارچه سازی اشیاء و اموال موزه‌های استان مخزن امن اموال احداث می شود.

اسدالله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به ضرورت ساماندهی اموال موزه و حفاظت از اشیای تاریخی احداث مخزن امن در فضای محوطه چهلستون پیش بینی شده و پروژه ساخت ساختمان مخزن آغاز شده است.
 
وی ضمن اشاره به روند اجرایی این محل یادآور شد: مخزن امن اموال در ضلع جنوبی موزه چهلستون قرار دارد که در مراحل مناقصه  به پیمانکار برگزیده تحویل شد و عملیات اجرایی آن نیز شروع شده است.
 
بیرانوند اعتبار احداث این مخزن را دو هزار و300 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: طبق زمانبندی که توسط پیمانکار اعلام شده در 9 ماه مخزن امن اموال موزه‌ ای احداث و آماده بهره برداری خواهد شد. 
کد مطلب 1540338

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