مجلس در راس نیست/رئیس جمهور بالاترین مقام بعد از رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام محمد رضامیرتاج الدینی در برنامه سه شنبه شب "دیروز، امروز ، فردا" که از شبکه سوم سیما پخش شد در خصوص این جمله معروف امام خمینی که فرمودند مجلس در رای امور است گفت: زمانی که بنده از مجلس به دولت رفتم نگاهم در این خصوص تعدیل شده است.

وی گفت: هر کس در جایگاه خودش وظیفه ای دارد، مجلس یک وظیفه و دولت نیز وظیفه خودش را دارد و خط و مرزها را قانون مشخص می کند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور اظهارداشت: مجلس در تصویب قوانین در راس امور است و کلام امام باید در جای خودش به آن توجه شود.

وی خاطرنشان کرد: اصل 113 قانون اساسی می گوید بعد از رهبری بالاترین مقام رسمی کشور رئیس جمهور است و طبیعتا نظر امام نیز همین بوده است و این که گفته می شود مجلس در راس امور است در بعد نظارت و تصویب قوانین است.

میرتاج الدینی با اشاره به این حرف رئیس جمهور که در گذشته گفته بود مجلس در راس امور نیست، اظهار داشت: فرمایش امام زمانی مطرح شد که رئیس دولت را مجلس انتخاب می کرد اما الان رئیس جمهور را مردم انتخاب می کنند. نظام ما یک نظام ریاستی و پارلمانی است و به هر دوی این موارد باید در جای خودش توجه شود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور همچنین در خصوص تعامل دولت و مجلس گفت: هر چقدر تعامل بین این دو قوه بیشتر باشد تسهیل در امور کشور بیشتر انجام می شود و اصل بر تعامل است نه چالش بین این دو قوه. قانون را نوشته اند تا قوای مجریه و مقننه با هم کار کنند نه اینکه پیکار کنند.

وی خاطرنشان کرد: هر گاه دولت و مجلس با یکدیگر تعامل داشتند به نتیجه شیرینی دست یافتند. همچنین نشست های کارشناسی و مشترک بین دولت و مجلس نتایج خوبی مانند موضوع هدفمندی یارانه ها، ادغام وزارت خانه و برنامه پنجم داشت.

میرتاج الدینی در ادامه افزود : هر نوع بحث و کارشناسی و مخالف را حمل بر اختلاف ندانیم چرا که افراد سلیقه های مختلفی دارند و در شرایطی که 290 نماینده مجلس مستقل بوده و دولت نیز در حال انجام وظایف است انتظار اینکه اختلاف نظری نباشد درست نیست.

معاون پارلمانی رئیس جمهور اظهار داشت: تعامل مجلس هفتم نسبت به مجلس هشتم با دولت بیشتر بود و اگر بخواهم نمره ای در این خصوص به مجلس هشتم بدهم نمره بین 12 تا 14 را انتخاب می کنم چرا که در مجلس هشتم تعامل سنگین تر شد، سئوال از وزرا بیشتر شد و آئین نامه های مجلس به قدری تند بود که دولت حق دفاع از خود نداشت.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: مشی اصلی نظام در سیاست خارجی همان فرمایشات مقام معظم رهبری است که در مورد گسترش بیداری اسلامی در سطح دنیا مطرح فرمودند.

میرتاج الدینی گفت: مرحله اول بیداری اسلامی است و مرحله بعد از آن بیداری مستضعفان جهان و اینکه رئیس جمهور می گوید بیداری انسانی منظورش این است که انقلابیون مراقب باشند آمریکایی ها نظامشان را در دست نگیرند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در ادامه افزود: اگر مجلس و دولت همگن و همسو باشند بهتر است چرا که اگر مجلس یک حرف بزند و دولت حرف دیگر مدیریت اجرایی کشور دچار کندی عمل می شود و این موضوع را در حال حاضر میان دولت و مجلس شاهد هستیم.

وی با اشاره به اینکه وقتی قانونی تصویب شد دولت باید آن را بپذیرد، اظهار داشت: دولت احمدی نژاد تابحال همین کار را کرده و تمام قوانین را رعایت کرده است.

معاون پارلمانی رئیس جمهوردر بخش دیگری از صحبت های خود گفت: یک برداشت و فکری غلط در جامعه جا انداخته اند که هر نماینده ای از دولت دفاع کند وکیل الدوله است مگر رئیس جمهور وکیل مردم نیست.

میر تاج الدینی گفت: فکر کنم یک سال اول مجلس نهم و قوه مجریه هر دو قوا همسو و همگرا باشند.