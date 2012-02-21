به گزارش خبرنگار مهر،استاندار آذربایجان شرقی که در سفر به شهرستان میانه برای افتتاح طرح مسکن روستایی به روستای اسلامآباد رفته بود با اعتراض اهالی این روستا نسبت به مشکلات بهداشتی و آموزشی مواجه شد.
وی در پی این اعتراض از نقاط مختلف روستای اسلامآباد بازدید کرد و با مشاهده وضعیت نامناسب بهداشتی به خصوص در مورد آب شرب، از اهالی این روستا از طرف خود و مسئولان شهرستان میانه عذرخواهی کرد.
علیرضابیگی با انتقاد شدید از اهمال مسئولان شهرستان میانه در رسیدگی به مشکلات این روستا گفت: دولت فعالیتهای خود را بر مبنای عدالت و رسیدگی عادلانه به امور مردم استوار کرده و بر این اساس سهلانگاری در رسیدگی به مشکلات مردم به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.
وی به فرماندار میانه یک ماه فرصت داد مشکلات روستای اسلامآباد را حل کند.
علیرضابیگی همچنین از اهالی این روستا خواست پس از یک ماه گزارش فعالیتهای فرماندار در خصوص رسیدگی به مشکلات روستا را به وی اعلام کنند.
اعتراض شدیداستاندارازعدم رسیدگی به مشکلات مردم میانه
احمد علیرضابیگی در حاشیه افتتاح طرحهای عمرانی و در بازدید از امکانات شهری میانه با ابراز نارضایتی از وضعیت نامناسب خیابانها، فضای سبز و ترمینال مسافربری این شهر عنوان کرد: سهم میانه بیشتر از اینهاست و شایسته نیست که چنین وضعیتی داشته باشد.
وی با انتقاد از مسئولان شهرستان میانه و شهرداری این شهر از آنها خواست به طور جدی حل مشکلات میانه را در دستور کار خود قرار دهند.
علیرضابیگی همچنین از معاون عمرانی خود خواست با توجه به اختلاف شهرداری و شورای شهر میانه که موجب نارضایتی مردم و عدم رسیدگی به وضعیت شهر میانه شده است، این موضوع را در دستور کار هیأت حل اختلاف استان قرار داده و برای آن چارهاندیشی کنند.
استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به افتتاح طرحهای عمرانی شهرستان میانه عنوان کرد: این طرحها نماد توجه دولت به همه نقاط کشور و برخاسته از تفکر دولت مبتنی بر توزیع عادلانه فرصتهاست.
وی احداث کنارگذر شمالی میانه را سبب کاهش تصادفات در سطح شهر و بهبود وضعیت ترافیک در این منطقه دانست و در مورد راه آهن میانه – تبریز هم گفت: در سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی به تبریز اعتبار خوبی برای این طرح تخصیص یافت که به این ترتیب شاهد بهره برداری از خط آهن میانه تا بستان آباد تا پایان سال آینده خواهیم بود.
علیرضابیگی در پاسخ به سوالی در خصوص امکان تحقق فرمانداری ویژه میانه گفت: این موضوع در دست کارشناسی است و در صورت فراهم شدن ساز و کارها محقق خواهد شد.
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