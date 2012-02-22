محسن بنی‌هاشمی، رئیس گروه ارتباطات دانشگاه صدا و سیما در توضیح دلایل عقب‌ماندن رسانه‌های داخلی در انتشار برخی از اخبار کشور در مقابل رسانه‌های خارجی با اشاره به اساس خبر که صحت، روشنی و جامعیت است، بیان کرد: مهم‌ترین ارزش خبری تازگی است، چرا که می‌تواند بقیه ارزش‌ها را ناکارآمد جلوه دهد.

وی با بیان اینکه در کشور ما سال‌هاست که به علت‌های روشنی تقابل عملی میان ارزش‌های خبری تازگی، صحت و جامعیت ایجاد شده ‌است، افزود: در سال‌های اولیه پیشرفت تخصصی ایرانیان در حوزه توجه به تازگی یک اتفاق بسیار طبیعی و قابل پیش‌بینی رخ داد. بر این اساس به منظور تازه‌تر شدن اخبار، سرعت افزایش یافت.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در حقیقت شما زمانی که می‌خواهید غذایی را تازه به دست مهمان برسانید، آن را داغ سرو می‌کنید. در مورد خبر نیز همین مسئله صدق می‌کند. ناخودآگاه سرعت در انتشار خبر، آن را تازه‌تر می‌کند.

وی با اشاره به اینکه براساس این اصل، سال‌های اولیه ورود مطبوعات به ایران یک محصول به‌همراه داشت، تصریح کرد: اما این معادله یک گزینه بسیار مهم کم داشت؛ چیزی که هنوز هم چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

رئیس گروه ارتباطات دانشگاه صدا و سیما تأکید کرد: سرعت تنها در کنار دقت است که می‌تواند قابلیت تضمینی برای نتیجه کار داشته باشد و در اینجاست که باید دقت در خبر مورد بررسی قرار گیرد.

بنی‌هاشمی تصریح کرد: دقت ماهیتی ذاتی و رفتاری دارد. به همین دلیل است که در زیرساخت اخبار از واژه «دقت» استفاده می‌شود و بیشتر از سایر کلمات مانند صحت، روشنی و جامعیت بهره‌برداری می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه دقت و رفتار خبرنویس، اثر وضعی خبر را به طور طبیعی در شکل صحیح، واضح بودن و جامعیت تجلی می‌دهد، بیان کرد: بر این اساس ما اکنون در رسانه‌ها وارث تازگی و به دنبال آن سرعت بدون توجه به دقت شده‌ایم.

بنی‌هاشمی گفت: متأسفانه در تربیت شخصیت نیروهای خبری خود با توجه به خصلت‌های ذاتی و اکتسابی خبرنگار موفق نبوده‌ایم و این همان دلیلی است که معتقدم بر اساس آن دقت را در میراث خبری خود از دست داده‌ایم.

این استاد دانشگاه معتقد است: برای تربیت آدم‌های دقیق با ذات رسانه‌ای یک فرآیند بسیار پیچیده شناختی و آموزشی ضرورت دارد.

وی در ادامه به مسئله دیرکرد رسانه‌ها در پوشش اخبار داخلی و عقب افتادن از رسانه‌های خارجی اشاره و تصریح کرد: خبر زلزله بم در رسانه‌های داخلی با حدود 5 ساعت تأخیر نسبت به بی بی سی و خبر سقوط هواپیمای وزیر راه نیز با تأخیر چند ساعته بعد از اخبار ایتالیا منتشر شد.از این دست اخبار در کشور زیاد دیده شده‌ است.

این کارشناس رسانه تأکید کرد: در واقع مسئله و سئوال اصلی که در این مورد وجود دارد، این است که آدم رسانه‌ای چه کسی است و خبرنگار دقیق باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد. باید دید که این فرد در چه فرآیندی با کار تعامل پیدا کرده و بر این کار گمارده شده است. زمانی که پاسخ این سئوالات را بدانیم به دلایل عقب افتادن نسبت به رسانه‌های خارجی نیز خواهیم رسید و شاید بتوانیم این معضل همه‌گیر در رسانه‌ها را رفع کنیم.