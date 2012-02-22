برگزاری مسابقات آسیایی اسکی سبب نزدیک تر شدن روابط ملت ها می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی ساوه شمشکی شامگاه دوشنبه در مراسم افتتاحیه مسابقات اسکی آلپاین قهرمانی جوانان آسیا که در پیست دیزین برگزار شد، اظهار داشت: برگزاری مسابقات آسیایی سبب نزدیک تر شدن روابط ملت ها می شود.



وی با اشاره به اینکه قاره آسیا مهد تمدن و انسان های بزرگ بوده است، اضافه کرد: برگزاری اینگونه مسابقات باعث تقویت دوستی و صمیمت در روابط بین کشورهای شرکت کننده در این مسابقات می شود و امیداوریم شاهد بازی زیبا و جوان مردانه ای باشیم.



رئیس فدراسیون اسکی از حمایت های بی دریغ وزارت ورزش و جوانان و و اداره کل ورزش و جوانان استان البرز تشکر کذد و گفت: پیست دیزین نیز برای مسابقات بین المللی اسکی به خوبی آماده شده است.



وی ادامه داد: در این دور از مسابقات اسکی 10 کشور آسیایی در قالب 28 تیم آقا و خانم شرکت کرده اند که اغلب تیم ها چهار نفره هستند.



شمشکی از حضور لی رئیس کنفدراسیون اسکی آسیا قدردانی کرد و افزود: تاجیکستان، تایوان،‌ ازبکستان، کره جنوبی،‌ نپال، پاکستان، ‌مغولستان، کره شمالی، قزاقستان و ایران، تیم‌های حاضر در بیست ‌و یکمین دوره رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا هستند.

