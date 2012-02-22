سرهنگ علی اصغر تقی خانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: 184 نفر از این افراد دیپلم و 235 نفر از آنان را هم افراد زیر دیپلم تشکیل می دادند.

وی در خصوص معافیت کفالت افراد مشمول یادآور شد: در بهمن ماه سال جاری 67 پرونده در شش جلسه کاری برگزار که از این بین 66 نفر معاف و یک نفر هم سرباز شناخته شد.

معاون وظیفه عمومی فرمانده نیروی انتظامی استان قزوین تصریح کرد: در این مدت 250 پرونده افراد مشمول معافیت پزشکی نیز در 15 جلسه شورای پزشکی مورد بررسی قرار گرفت که از این بین 120 نفر معاف دائم، 28 نفر معاف از رزم، 13 نفر نیاز به مراقبت، 68 نفر معرفی به متخصص و 21 نفر نیز سرباز شناخته شدند.

سرهنگ تقی خانی در خصوص افراد معرفی شده به متخصص و تشکیل شورای عالی پزشکی برای آنان بیان کرد: در این ماه 9 پرونده پزشکی در دو جلسه این شورا مورد بررسی و طی آن پنج نفر معاف دائم، سه نفر معاف ازرزم و یک نفر هم سرباز شناخته شدند.

افراد مشمول خدمت سربازی هجدهم و نوزدهم هر ماه به این خدمت مقدس اعزام می شوند.



