شرایط فعالیت اقتصادی برای تجار آنخویی و قزوین را فراهم می کنیم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شانگهای، عصر روز سه شنبه در ادامه سفر هیئت تجاری اعزامی از سوی اتاق بازرگانی قزوین به چین جلسه ای با حضورهان جون(HAN JUN) رئیس شورای ارتقاء تجارت بین المللی استان آنخویی، تعدادی از تجار و سرمایه گذاران بخش انرژی این استان، منصور آیرم، سرپرست سرکنسول گری ایران در شانگهای، قربانی کارشناس اقتصادی سر کنسول گری، علیرضا کشاورز رئیس و معصوم زاده عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی قزوین و تعدادی از تجار قزوینی در خصوص راههای توسعه مناسبات تجاری و سرمایه گذاری مشترک برگزار شد.

علیرضا کشاورز در این جلسه اظهارداشت: از این که با تشکیل جلسه ویژه امکان آشنایی بیشتر تجار قزوین و استان آنخویی در مدت زمانی کوتاه فراهم شد سپاسگزارم اما از رئیس شورای ارتقاء تجارت بین المللی و سرمایه گذاران استان آنخویی به طور رسمی دعوت می کنیم تا با سفر به قزوین با ظرفیت و نیازهای استان ما آشنا شوند تا بتوانیم برای سرمایه گذاری مشترک وارد فاز اجرایی شویم.

رئیس اتاق بازرگانی قزوین بیان کرد: اتاق بازرگانی قزوین به عنوان یک نهاد خصوصی تلاش می کند بستر و شرایط فعالیت مناسب بخص غیر دولتی و سرمیاه گذاران را در زمینه های مختلف فراهم کند کشاورز یادآورشد: منطقه سوق الجیشی ایران در خاور میانه، آسیای شرقی، آفریقا به گونه ای است که می توان با بهره گیری از فرصتهای موجود در استانهای قزوین و آنخویی برای توسعه تجاری اقدام کرد.

وی گفت: با کاهش قیمتها می توان بازارهای هدف دو استان را تحت پوشش قرار داد و به کشورهای دیگر نیز محصولات خود را صادر کرد.

رئیس اتاق بازرگانی قزوین تصریح کرد: بازار عراق از مناطق تحت پوشش صادرات ایران است و با تولید محصول مشترک می توان نیاز کشورهای همسایه ایران از جمله عراق و افغانستان را نیز تامین کرد.

سرمایه گذاری مشترک با چین

کشاورز بیان کرد: به دلیلی ارزان بودن انرژی در ایران، وجود نیروی متخصص، فراوانی مواد اولیه می توانیم کالاهای مشترکی با سرمایه گذاران چینی، تولید و به بازار عرضه کنیم و به سود مناسب هم دست یابیم.

وی افزود: ساخت نیروگاه، پتروشیمی، تولید محصول مشترک از مهمترین نیازها و اولویت های استان قزوین است که علاقمند هستیم تا با مشارکت تجار شانگهای آنها را تامین کنیم.

کشاورز همچنین گزارشی از توانمندی های صنعتی، کشاورزی و گردشگری استان قزوین ارائه کرد.

در پایان این نشست، هان جون و علیرضا کشاورز به رسم یادبود هدایایی به یکدیگر اهداء کردند.