محمد بنا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: رقابتهای قهرمانی آسیا این دوره نسبت به دوره گذشته در ازبکستان در سطح فنی پایین تری برگزار شد. کشتی فرنگی ایران در حال حاضر پتانسیل بسیار بالایی دارد و اینقدر به بزرگی رسیده است که در این مسابقات شاهد بودیم که در بعضی اوزان روی کاغذ با نفرات چهارم و پنجم خود در کره‌جنوبی به میدان رفتیم و قهرمان آسیا شدیم و این نشان از پشتوانه سازی در کشتی فرنگی دارد.

بنا تصریح کرد: در مسابقات آینده ازجمله جام جهانی که اردیبهشت ماه در روسیه برگزار می شود بازهم به نفرات جوان و مدعی میدان می دهیم و این کشتی گیران هم باید مانند برخی نفرات حاضر در کره جنوبی قابلیت های بالای خود را نشان دهند و ما باید به همه کشتی گیران میدان دهیم تا انگیزه ها از بین نرود.

وی ادامه داد: از عملکرد برخی کشتی گیران نظیر حاجی پور و زارع در این رقابتها راضی نسیتم و حاجی پور باخت های دور از انتظاری برابر حریفان آسیایی خود داشت.

بنا تاکید کرد: اردوی ما برای شرکت در رقابتهای گزینشی در قاره آسیا در قزاقستان از روز اول اسفندماه آغاز شده و با حضور چهار کشتی گیر به مدت هفت روز ادامه می یابد و سپس از روز نهم اسفندماه اردوی اصلی ما آغاز می شود.

دارنده مدال نقره جهان در پایان با اشاره به اینکه آسیا برای کشتی ایران کوچک است، خاطرنشان کرد: پس از کسب سهمیه در رقابتهای گزینشی المپیک نقطه اوج ما موفقیت در لندن است. برای رسیدن به این مهم باید سخت و با برنامه تلاش کنیم.