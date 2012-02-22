به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شانگهای، در ادامه سفر یک هفته ای هیئت تجاری اعزامی از سوی اتاق بازرگانی قزوین به شانگهای، روز سه شنبه منصور آیرم، سرپرست سرکنسول گری ایران در شانگهای به همراه مجید نادری معاون برنامه ریزی استانداری قزوین، حسن جمشیدی ها سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت، علیرضا کشاورز رئیس و معصوم زاده عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی قزوین با رئیس کمیسیون تجارت و معاون دبیرکل دولت محلی شانگهای دیدار و گفتگو کردند.

مجید نادری در این جلسه اظهارداشت: در این سفر در جریان پیشرفت های قابل توجه شهر زیبای شانگهای قرار گرفتیم و به نظر می رسد این شهر درآستانه تبدیل شدن به یک قدرت مالی و تجاری بین المللی است.

وی افزود: حجم مبادلات ایران و چین در سال گذشته بالغ بر 45 میلیارد دلار بود که این رقم از استان شانگهای و سه منطقه آن بیش از 9 میلیارد دلار است.

نادری با تشکر از نگاه مستقل و روشن بینانه مسئولان چین در مسائل بین المللی در خصوص ایران تصریح کرد: ما هم به دنبال توسعه مناسبات با کشور چین هستیم و تقویت روز افزون این مناسبات به سود طرفین است.

معاون برنامه ریزی استانداری قزوین یادآورشد: از سرمایه گذاران شانگهای انتظار داریم در پروژه های عمرانی و صنعتی استان قزوین مشارکت کنند و در همین راستا آماده پذیرش سرمایه گذاران چینی در احداث واحد پتروشیمی، مترو و یک واحد نیروگاه 500 مگاواتی هستیم.

وی از ساخت یک مجموعه بزرگ نمایشگاهی در استان هم خبر داد و اظهارداشت: مایلیم چینی ها در ساخت مرکز بزرگ نمایشگاهی در سطح بین المللی در استان قزوین اعلام آمادگی کنند تا مقدمات اجرای کار فراهم شود.

نادری تصریح کرد: برای شروع کار 100 هزار مترمربع زمین برای ساخت این نمایشگاه در نظر گرفته شده است که با احداث آن زمینه دسترسی آسان و ارزان به کالاهای چینی در استان و صادرات آن به منطقه نیز فراهم می شود.

واگذاری غرفه عرضه صنایع دستی به چینی ها

معاون برنامه ریزی استانداری قزوین یادآورشد: برای ترویج امور فرهنگی و حمایت از صنایع دستی مکان مناسبی در بافت تاریخی و فرهنگی بازار قزوین را در ختیار صنعتگران و هنرمندان شانگهای قرار می دهیم تا صنایع دستی خود را به صورت دائمی در قزوین به مردم عرضه کنند.

وی بیان کرد: این مکان به صورت رایگان به مدت سه تا پنج سال در اختیار هنرمندان شانگهای قرار می گیرد و می تواند در معرفی صنایع دستی چین مکان مناسبی باشد.

نادری برای شرکت تولیدکنندگان مواد غذایی استان قزوین در نمایشگاه مواد غذایی حلال در شانگهای هم اعلام آمادگی کرد و گفت: در زمینه مواد غذایی، خشکبار و غذای حلال هم استان قزوین ظرفیت های خوبی دارد که می تواند مورد توجه مسئولان شانگهای قرار گیرد.

معاون برنامه ریزی استانداری قزوین یادآورشد: در استان قزوین طرح های بزرگ دیگری در حال اجراست که می تواند با مشارکت چین اجرا شود.

در پایان این جلسه صنایع دستی و کتاب معرفی استان قزوین از سوی مجید نادری معاون برنامه ریزی استانداری و علیرضا کشاورز رئیس اتاق بازرگانی قزوین به شا هایلین اهداء شد.