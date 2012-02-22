سرهنگ عبدالله قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با هشدار به هموطنان گفت: یکی از وظایف پلیس آگاهی مبارزه با کلاهبرداری است. کلاهبرداری در ایران با ترفندهای مختلف انجام می شود که وقوع آن ریشه در طمع قربانیان و ساده لوحی آنان دارد. متاسفانه در اغلب کلاهبرداری ها مالباختگان سهم به سزائی در وقوع آن دارند. زیرا عدم توجه به هشدارهای پلیسی باعث اغفال شدن آنها از سوی کلاهبرداران دارد. کلاهبرداران با دادن وعده های پوشالی طعمه های خود را فریب می دهند.

وی افزود: یکی از شگردهای این کلاهبرداران رمالی، فالگیری و جادوگری است. این افراد گاهی در بین شهروندان کارت ویزیت نیز توزیع می کنند. اکثر قریب به اتفاق طعمه‌های این کلاهبرداران افراد پولدار هستند که توانایی پرداخت پولهای کلان را دارند. این کلاهبرداران که اغلب به صورت شبکه ای فعالیت می کنند، شگردهای مختلفی برای فریب قربانیان دارند.

یکی از روشهای این کلاهبرداران اجیر کردن افرادی به خصوص زنان است. آنها افراد خود را در جمع های زنانه مانند میهمانی ها، آرایشگاه ها،باشگاههای ورزشی،مترو و.... می فرستند تا از مشکلات طعمه ها باخبر شده و آنها را برای حل مشکلشان به سوی رمالان سوق دهند. این اجیر شده ها سوژه خود را زیر نظر گرفته و مشکل آنها را به خود منتسب کرده و مدعی می شوند با رفتن پیش رمال مورد نظر مشکلشان به طور باور نکردنی حل شده است.

معاون اجتماعی پلیس پلیس آگاهی ادامه داد: یک گروه از رمالان دفتر کار داشته و وقت قبلی می دهند. آنها قبل از تعیین وقت از طعمه ها آدرس و شماره تلفن گرفته و در این فاصله همکاران خود را برای تحقیق به آدرس قربانیان می فرستند. بعد هم به بهانه های مختلف از همسایه ها اطلاعات لازم را کسب می کنند و با این اطلاعات طعمه ها را اغفال می کنند.

سرهنگ قاسمی با اشاره به دیگر شگردهای رمالان گفت: یکی دیگر از شگرد های رمالان کلاهبرداران این است که در اتاق های انتظار میکروفن و دوربین مداربسته نصب می کنند. بعد هم یک نفر را به عنوان مراجعه کننده کنار آنها نشانده و سر صحبت را باز می کنند . فرد کلاهبردار هم از طریق میکروفن از مشکلات طعمه با خبر می شود. این کلاهبرداران گاهی پا را فراتر گذاشته و با راندازی سایت، در فضای مجازی طعمه ها را اغفال می کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه در این کلاهبرداری ها فقط بحث ضرر مالی وجود ندارد. در برخی پرونده ها شاهد سوء استفاده از زنان هستیم. این افراد در دفاتر و محل های مخفی خود، طعمه ها را با داروهایی بیهوش کرده و از قربانیان عکس و فیلم تهیه می کنند. بعد هم از آنها سوءاستفاده جنسی و اخاذی می کنند به طوری برخی قربانیان دست به خودکشی می زنند.

وی افزود: این کلاهبرداران اغلب معتاد بوده و دچار مشکلات اخلاقی و اجتماعی هستند. یکی از این رمالان ادعا کرده بود دارای طلسم خوشبختی زوج ها است که پس از دستگیری مشخص شد خودش به خاطر اختلافاتی که با همسرش داشته از او جدا شده است.

معاون اجتماعی پلیس آگاهی تاکید کرد، پلیس آگاهی به شدت با رمالان ، جادوگران و فالگیرها برخورد می کند و شهروندان برای حل مشکلات خود باید از مشاوران مطمئن استفاده کنند. احتیاط شرط عقل است و هموطنان نباید فریب حرف های کاذب این کلاهبرداران را باور کنند. از مردم هم درخواست می شود در صورت مشاهده افرادی که اقدام به رمالی می‌کنند، موضوع را به پلیس گزارش دهند.