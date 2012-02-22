تمرکز کشورها بر تقویت اسکی نونهالان و نوجوانان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سانگ وو لی شامگاه دوشنبه در مراسم افتتاحیه مسابقات اسکی آلپاین قهرمانی جوانان آسیا که در هتل گاجره دیزین برگزار شد، با تبریک و ابراز خوشحالی از میزبانی ایران برای مسابقات آسیایی اسکی در سال 2012 میلادی بر تمرکز کشورها بر تقویت اسکی نونهالان و نوجوانان تاکید و اظهار داشت: برای ترغیب این رده سنی به اسکی باید بیشتر توجه شود.
وی ادامه داد: تمام کشورهای عضو کنفدراسیون اسکی آسیا تلاش کنند که به اسکی نونهالان و نوجوانان توجه بیشتری کنند.
رئیس کنفدراسیون اسکی آسیا گفت: به تمامی کشورهای حاضر در این دوره از مسابقات خوش آمد می گویم بویژه کره و تاجیکستان که اولین سال حضور خود را تجربه می کنند.
وو لی افزود: تیم اسکی قرقیزستان نیز به دلیل سرما خوردگی اسکی بازهای خود از شرکت در این دور از مسابقات باز ماند.
ایران در رشته اسکی پیشرفت و تغییرات خوبی داشته است
رئیس کنفدراسیون اسکی آسیا اظهار داشت: پس از 13 دوباره به ایران بازگشتم و وضعیت اسکی ایران نسبت به 13 سال گذشته تغییرات و توسعه های خوبی پیدا کرده است.
کرج – خبرگزاری مهر: رئیس کنفدراسیون اسکی آسیا بر تمرکز کشورهای آسیایی بر تقویت اسکی نونهالان و نوجوانان تاکید و افزود: برای ترغیب این رده سنی به اسکی باید بیشتر توجه شود.
به گزارش خبرنگار مهر، سانگ وو لی شامگاه دوشنبه در مراسم افتتاحیه مسابقات اسکی آلپاین قهرمانی جوانان آسیا که در هتل گاجره دیزین برگزار شد، با تبریک و ابراز خوشحالی از میزبانی ایران برای مسابقات آسیایی اسکی در سال 2012 میلادی بر تمرکز کشورها بر تقویت اسکی نونهالان و نوجوانان تاکید و اظهار داشت: برای ترغیب این رده سنی به اسکی باید بیشتر توجه شود.
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