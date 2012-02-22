تمرکز کشورها بر تقویت اسکی نونهالان و نوجوانان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سانگ وو لی شامگاه دوشنبه در مراسم افتتاحیه مسابقات اسکی آلپاین قهرمانی جوانان آسیا که در هتل گاجره دیزین برگزار شد، با تبریک و ابراز خوشحالی از میزبانی ایران برای مسابقات آسیایی اسکی در سال 2012 میلادی بر تمرکز کشورها بر تقویت اسکی نونهالان و نوجوانان تاکید و اظهار داشت: برای ترغیب این رده سنی به اسکی باید بیشتر توجه شود.



وی ادامه داد: تمام کشورهای عضو کنفدراسیون اسکی آسیا تلاش کنند که به اسکی نونهالان و نوجوانان توجه بیشتری کنند.



رئیس کنفدراسیون اسکی آسیا گفت: به تمامی کشورهای حاضر در این دوره از مسابقات خوش آمد می گویم بویژه کره و تاجیکستان که اولین سال حضور خود را تجربه می کنند.



وو لی افزود: تیم اسکی قرقیزستان نیز به دلیل سرما خوردگی اسکی بازهای خود از شرکت در این دور از مسابقات باز ماند.



ایران در رشته اسکی پیشرفت و تغییرات خوبی داشته است



رئیس کنفدراسیون اسکی آسیا اظهار داشت: پس از 13 دوباره به ایران بازگشتم و وضعیت اسکی ایران نسبت به 13 سال گذشته تغییرات و توسعه های خوبی پیدا کرده است.

