اسامی 38 نامزد انتخاباتی استان سمنان در 4 حوزه انتخابیه اعلام شد

علیرضا خلخالی در گفتگو اختصاصی با خبرنگار مهر در محل استانداری سمنان ضمن اشاره به حضور 9 نامزد انتخاباتی در حوزه انتخابیه شهرستانهای سمنان و مهدیشهر، اسامی این حوزه را به نام های عباسعلی امینیان، رقیه انصاری جعفری، علیرضا خسروی، فرامرز دلدار خیرآبادی، محمد سعیدی، محمد عربی، ابوالقاسم قزوهی، مصطفی کواکبیان و سید مهدی هاشمیان اعلام کرد.

وی افزود: در حوزه شاهرود و میامی که 6 نفر حضور دارند، وحید احمدی، کاظم جلالی، احمدرضا شامبیاتی، غلامرضا شاهینی، ابوالقاسم عربیون و عباسعلی غلامی برای حضور در انتخابات تایید صلاحیت شده اند.

خلخالی همچنین نامزدهای انتخاباتی دامغان را 10 نفر به نامهای عباس باقری، موسی باقری، ابوالفضل حسن بیگی، ابوالفضل خراسانی، رضا خراسانی، عبدالرحمان رستمیان، علی اکبر شعبانی، علی اکبر مرآتی، حیدر مطلبی نژاد و حسن ملک محمدی اعلام کرد.

رئیس ستاد انتخابات استان سمنان با بیان اینکه حوزه گرمسار و آرادان با 13 نفر، بیشترین تعداد نامزدهای انتخاباتی را دارد، اسامی این نامزدها را پروین احمدی نژاد، احمد اسدی، محمد بلوچی، عبدالرضا ترابی، عبدالله جاوید پور، علی جویا، حسن رکنی، محمد شاه حسینی، قاسم فراوان، غضنفر قباخلو، روح الله قباد پور، غلامرضا کاتب و جواد مسعودی بیان کرد.

خلخالی در پایان گفت: این نامزدهای انتخاباتی باید بعد ساعت 24 چهارشنبه (روز 4 اسفند پنج شنبه) تبلیغات رسمی و سالم خود را آغاز کنند.

تبلیغات نامزدهای انتخاباتی به مدت یک هفته ادامه دارد و در روز 12 اسفند ماه نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.