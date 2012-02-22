اسکی ایران با سرمایه گذاری بیشتر پیشرفت خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فرانسوا رویاس شامگاه دوشنبه در حاشیه مراسم افتتاحیه مسابقات اسکی آلپاین قهرمانی جوانان آسیا که در هتل گاجره دیزین برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اسکی ایران با سرمایه گذاری بیشتر پیشرفت خوبی خواهد کرد.



وی ادامه داد: کشور ایران در رشته اسکی اگر خوب سرمایه گذاری و هزینه کند پتانسیل های خوب و توانمندی در ایران وجود دارد که باید شناسایی و شکوفا شوند.



وی با اشاره به اینکه برای نخستین بار است که در ایران حضور پیدا می کنم، اضافه کرد: در این سفر با افراد ایرانی آشنا شدم که در رشته ورزشی اسکی بسیار ماهر و کار بلد هستند.



نماینده فدراسیون جهانی اسکی گفت: فدراسیون اسکی ایران باید بیشتر تلاش و فعالیت کند و به شناسایی جوانان با پتانسیل این رشته ورزشی بیشتر توجه کند.



رویاس با بیان اینکه پیشرفت نیازمند هزینه و سرمایه گذاری است، افزود: اگر در زمینه به خوبی سرمایه گذاری نکنیم به خوبی نیز نمی توانیم نتیجه کسب کنیم.



نماینده فدراسیون جهانی اسکی اظهار داشت: فکر کنم ایران برای پیشرفت در رشته اسکی بسیار باید تلاش و کار کند تا جایگاه خوبی دست پیدا کند.