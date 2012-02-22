به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم نصراللهی ظهر سه شنبه درهمایش بزرگداشت شهدای هسته ای کشور همزمان با اربعین شهید مصطفی احمدی روشن در دانشگاه اراک افزود: ملت ایران با اطاعت از ولایت فقیه و با وحدت و یکپارچگی هرگونه توطئه دشمن را خنثی کرده و روز به روز بر افتخارات خود در عرصه‌های مختلف علم و فناوری می‌‌افزاید.

نصراللهی افزود: ایران به کاربردهای غیرنظامی صلح جویانه انرژی اتمی می‌اندیشد و انگیزه ایران بر ضرورت هسته ای انگیزه هایی اجتماعی و اقتصادی است.

وی گفت: هرچند پیرامون انرژی هسته‌ای اولین اقدام توسط آمریکا در قالب اقدامی ضدارزشی و تهیه سلاح اتمی ظهور و بروز کرد، ولی باید توجه داشت که امروز ابعاد وسیع و کاربردهای متنوع انرژی هسته‌ای مشخص است و این موهبت در عرصه‌های مختلف از جمله پزشکی، صنعت و غیره کاربردهای فراوان دارد.

وی افزود: ملت ایران درس آموخته مکتب عاشورایی امام حسین(ع) است و هر گز ظلم نمی پذیرد و ترور ناجوانمردانه نخبگان علمی و دانش هسته ای ایران، نشانگر تزلزل استکبار جهانی و صهیونیست های غاصب است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مرکزی افزود: هیچ مکتبی همچون اسلام پیروان خود را به علم و عالم شدن تشویق و ترغیب نکرده است و با نگاهی اجمالی به علم محوری و عالم پروری این انقلاب تا به امروز مشاهده می‌کنیم که شخصیت‌های بزرگی در جایگاه رفیع علمی این سرزمین قرار گرفته‌اند و به همه استکبار و طغیان‌گران تاریخ تفهیم کرده‌اند که اگر قرار باشد در مسیر قرآنی خود حرکت کنیم قاطع، استوار و پایدار به راهمان ادامه خواهیم داد.

