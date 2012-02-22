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۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۰۹

نصرالهی:

دانشمندان غیور ایرانی با تقدیم احمدی روشن‌ها ناامیدی دشمنان را رقم می‌زنند

دانشمندان غیور ایرانی با تقدیم احمدی روشن‌ها ناامیدی دشمنان را رقم می‌زنند

اراک – خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استانداری مرکزی گفت: امروز دانشمندان غیور ایرانی به دشمنان نظام و انقلاب ثابت می‌کنند که در مسیر دانش محوری با تقدیم احمدی روشن‌ها تا پای جان خود ایستاده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم نصراللهی ظهر سه شنبه درهمایش بزرگداشت شهدای هسته ای کشور همزمان با اربعین شهید مصطفی احمدی روشن در دانشگاه اراک افزود: ملت ایران با اطاعت از ولایت فقیه و با وحدت و یکپارچگی هرگونه توطئه دشمن را خنثی کرده و روز به روز بر افتخارات خود در عرصه‌های مختلف علم و فناوری می‌‌افزاید.

نصراللهی افزود: ایران به کاربردهای غیرنظامی صلح جویانه انرژی اتمی می‌اندیشد و انگیزه ایران بر ضرورت هسته ای انگیزه هایی اجتماعی و اقتصادی است.

وی گفت: هرچند پیرامون انرژی هسته‌ای اولین اقدام توسط آمریکا در قالب اقدامی ضدارزشی و تهیه سلاح اتمی ظهور و بروز کرد، ولی باید توجه داشت که امروز ابعاد وسیع و کاربردهای متنوع انرژی هسته‌ای مشخص است و این موهبت در عرصه‌های مختلف از جمله پزشکی، صنعت و غیره کاربردهای فراوان دارد.

وی افزود: ملت ایران درس آموخته مکتب عاشورایی امام حسین(ع) است و هر گز ظلم نمی پذیرد و ترور ناجوانمردانه نخبگان علمی و دانش هسته ای ایران، نشانگر تزلزل استکبار جهانی و صهیونیست های غاصب است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مرکزی افزود: هیچ مکتبی همچون اسلام پیروان خود را به علم و عالم شدن تشویق و ترغیب نکرده است و با نگاهی اجمالی به علم محوری و عالم پروری این انقلاب تا به امروز مشاهده می‌کنیم که شخصیت‌های بزرگی در جایگاه رفیع علمی این سرزمین قرار گرفته‌اند و به همه استکبار و طغیان‌گران تاریخ تفهیم کرده‌اند که اگر قرار باشد در مسیر قرآنی خود حرکت کنیم قاطع، استوار و پایدار به راهمان ادامه خواهیم داد.
 

کد مطلب 1540388

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