شهادت بالاترین پاداش خداوند به اقدامات جهادگرانه مصطفی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حاج رحیم احمدی روشن ظهر سه شنبه در همایش بزرگداشت شهدای هسته ای کشور که همزمان با اربعین شهید مصطفی احمدی روشن در دانشگاه اراک برگزار شد، افزود: خداوند مهربان بزرگترین خوبی که همان شهادت بود، به مصطفی که در آرزوی شهادت بود عطا کرد.

وی یکی از دعاهای خیر خود در حق شهید احمدی روشن را ارتقای جایگاه و موقعیت معنوی ایشان عنوان کرد و افزود: به حمدالله دعای خیر من در حق شهید احمدی روشن به وقوع پیوست و ایشان به جایگاهی نائل شد که افراد بسیاری به جایگاه وی غبطه می‌خورند.

پدر شهید احمدی روشن گفت: بزرگ‌ترین دستاورد شهید احمدی روشن برای نظام مقدس جمهوری اسلامی شهادت ایشان بود و جوانان این مرز و بوم با برخورداری از روحیه شهادت ادامه دهنده راه شهید احمدی روشن هستند.

وی گفت: همان‌گونه که شاهد بودیم عکس این شهید توسط مردم آمریکا در مقابل کاخ سیاه واشنگتن علم شد که این اقدام مردم آمریکا در پاسخ به وحشی‌گری‌های دولتمردان خود صورت گرفت.

احمدی‌روشن افزود: احترام به پدر و مادر، داشتن دغدغه رفع مشکلات مردم، اخلاص در عمل و پرهیز از غلو و تعریف از خود را از جمله ویژگی‌های اخلاقی شهید احمدی روشن برشمرد و گفت: ایشان فرزندی مهربان برای والدین خود و مجاهدی فی سبیل‌الله برای میهن خود بود.

در این مراسم با اهدای یک جلد کلام الله مجید و لوح سپاسی از سوی جهاد دانشگاهی استان مرکزی، از پدر شهید احمدی روشن قدردانی شد

گفتنی است، شهید مصطفی احمدی روشن در 17 شهریور سال 1358 در همدان چشم به جهان گشود، در سال 77 در رشته مهندسی شیمی وارد دانشگاه صنعتی شریف شد، وی بسیجی فعال و معاون فرهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه شریف بود و معاونت بازرگانی سایت نطنز را نیز عهده دار داشت؛ مصطفی احمدی روشن در صبح چهارشنبه 21 دی ماه 1390 بر اثر انفجار بمب مغناطیسی در خودروی خود به دست عوامل استکبار جهانی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

