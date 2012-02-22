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۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۲۵

چهارمین نمایشگاه سراسری فرش دستباف در اراک گشایش یافت

چهارمین نمایشگاه سراسری فرش دستباف در اراک گشایش یافت

اراک - خبرگزاری مهر: چهارمین نمایشگاه سراسری فرش دستباف در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان مرکزی گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه عصر سه شنبه در فضایی به وسعت 7 هزار متر با شرکت 130 تولید کننده فرش دستباف در اراک گشایش یافت.

این نمایشگاه با هدف ایجاد بازار رقابتی بین تولیدکنندگان فرش دستباف، معرفی توانمندی‌های حوزه فرش و ارائه آخرین محصولات تزیینی و زیراندازهای اصیل ایرانی برپا شده است.

در این نمایشگاه‌ استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، گرگان، مشهد، تهران، اصفهان، یزد، استان مرکزی، البرز و کردستان به مدت پنج روز آخرین تولیدات خود در زمینه فرش دستباف، تابلو فرش و محصولات نساجی را به نمایش می‌گذارند.

همزمان با برپایی این نمایشگاه دومین نمایشگاه فرش و محصولات نساجی استان مرکزی نیز برپا شده است.

این نمایشگاه تا ششم اسفند ماه از ساعت 15 تا 21 برای بازدید علاقمندان دایر است.
 

کد مطلب 1540392

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