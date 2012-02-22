مسابقات اسکی آلپاین قهرمانی جوانان آسیا در پیست دیزین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات اسکی آلپاین قهرمانی جوانان آسیا با حضور سانگ وو لی رئیس کنفدراسیون اسکی آسیا، فرانسوا رویاس نماینده فدراسیون جهانی اسکی و رئیس فدراسیون اسکی ایران در پیست بین المللی اسکی دیزین برگزار شد.



بهروز منتقمی مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز، بخشدار آسارا و مدیر کل میراث فرهنگی استان البرز از جمله حاضرین در مراسم افتتاحیه مسابقات بودند که در هتل گاجره دیزین برگزار شد.



حضور 10 کشور آسیایی در قالب 28 تیم خانم و آقا که در هر تیم چهار نفر حضور دارند.



به دلیل اینکه ایران میزبان این دور از مسابقات اسکی آلپاین قهرمانی جوانان آسیا است می تواند با 30 شرکت کننده در مسابقات حضور پیدا کند به همین دلیل علاوه بر حضور تیم ملی اسکی ایران، تیم های منتخب استان البرز و تهران نیز حضور دارند.



برترین های مسابقات اسکی آلپاین قهرمانی جوانان آسیا تا روز جمعه معرفی خواهند شد.