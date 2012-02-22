چشم انداز پیست اسکی دیزین لذت بخش است/تیم های خوبی شرکت کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، خانم هیونگ سان لی شامگاه دوشنبه در حاشیه مراسم افتتاحیه مسابقات اسکی آلپاین قهرمانی جوانان آسیا که در هتل گاجره دیزین برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در این دور از مسابقات تیم های خوب و قدرتمند حضور دارند، اظهار داشت: تیم اسکی کره برنامه تمرین خود را در پیست دیزین انجام داد و چشم انداز این پیست بسیار لذت بخش و زیبا بود.

وی با اشاره به اینکه کشور کره برای اولین بار است حضور خود را در مسابقات اسکی به میزبانی ایران تجربه می کند، گفت: تیم اسکی کره تحت تاثیر برف طبیعی این پیست قرار گرفتند.



وی افزود: به هر حال اعضای تیم برای اولین بار غذایی ایرانی را نیز تجربه کردند که خیلی برای تیم سخت بود ولی اعضای تیم از وعده های غذایی روز افتتاحیه مسابقات لذت بردند.



وی در جواب سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا تا کنون از میزبانی ایران در مسابقات اسکی راضی بوده اید؟ با تکان سر خود به نشانه بد نیست جواب خود را بیان کرد.

