به گزارش خبرنگار مهر، با تصمیم رسول خادم مدیر تیم‌های ملی و امور فنی فدراسیون کشتی، این رقابت‌ها روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و با حضور بیشتر کشتی گیران مدعی در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد.

براساس این گزارش، عسکری محمدیان، عباس جدیدی، محمد طلایی، علیرضا رضایی و رضا لایق به عنوان اعضای کمیته فنی براین رقابت‌ها نظارت داشتند و گزارش خود را به مدیر تیم‌های ملی کشتی و امور فنی فدراسیون ارائه دادند تا در نهایت کشتی گیران منتخب با نظر رسول خادم جواز حضور در جام تختی را بدست آورند.

- اسامی نفرات برتر اوزان هفتگانه به شرح زیر است:

55 کیلوگرم: 1- امید جلالی بهار (البرز)، 2- هادی نصرتی (لرستان)، 3- عبدالله فولادوند (لرستان) و خلیل آقرلو (اصفهان)، 5- محمد احمدلو (همدان) و محسن رحمانی (کرمانشاه)

60 کیلوگرم: 1- سعید احمدی (مازندران)، 2- هاشم مختاری (خراسان رضوی)، 3- مهدی صالحی (مرکزی) و سینا امینی (مازندران)، 5- وحید جلالی بهار (البرز) و مهدی شربتی (تهران)

66 کیلوگرم: 1- محمد یوسفی (مازندران)، 2- سبحان محمدزاده (مازندران)، 3- محمدمهدی یگانه جعفری (مازندران) و محسن جهانبخشیان (تهران)، 5- علی اصغر طهماسبی (گلستان) و محمدجواد شیرازی (تهران)

74 کیلوگرم: 1- جعفر قاسمی (مازندران)، 2- ایمان محمدیان (مازندران)، 3- مصطفی حسین‌خانی (تهران) و حسن طهماسبی‌ (گلستان)، 5- علی رحیمی (کرمانشاه) و مصطفی یوسفی (تهران)

84 کیلوگرم: 1- حسن رحیمی (تهران)، 2- صابر امامقلی‌پور (مازندران)، 3- مهدی منصوری (تهران) و رضا بیات (خراسان رضوی)، 5- مصطفی کرد علی وند (لرستان) و محمد قاسمی زاده (مازندران)

96 کیلوگرم: 1- عباس طحان (مازندران)، 2- سعید زرینی (تهران)، 3- الیاس بختیاری (تهران) و اباذر اسلامی (مازندران)، 5- امیر محمدی (خراسان شمالی) و سیاوش ذبیح‌پور (مازندران)

120 کیلوگرم: 1- سیداحمد رسولی (گلستان)، 2- اصغر لاغری (قم)، 3- یزدانی حق‌شناس (همدان) و سید ساجد جلالی (تهران)، 5- مهران رشیدی (تهران) و سید رضا موسوی (مازندران)

رقابت‌های بین المللی کشتی آزاد جایزه بزرگ جام جهان پهلوان تختی روزهای 19 تا 21 اسفندماه در سالن 12 هزار نفری آزادی تهران برگزار می‌شود.