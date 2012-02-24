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۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۱۴

آزادکاران برتر رقابت‌های کشتی انتخابی جام تختی مشخص شدند

آزادکاران برتر رقابت‌های کشتی انتخابی جام تختی مشخص شدند

در پایان رقابت‌های کشتی آزاد انتخابی جام تختی که به مدت دو روز در تهران برگزار شد، نفرات برتر اوزان مختلف مشخص و معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، با تصمیم رسول خادم مدیر تیم‌های ملی و امور فنی فدراسیون کشتی، این رقابت‌ها روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و با حضور بیشتر کشتی گیران مدعی در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد.

براساس این گزارش، عسکری محمدیان، عباس جدیدی، محمد طلایی، علیرضا رضایی و رضا لایق به عنوان اعضای کمیته فنی براین رقابت‌ها نظارت داشتند و گزارش خود را به مدیر تیم‌های ملی کشتی و امور فنی فدراسیون ارائه دادند تا در نهایت کشتی گیران منتخب با نظر رسول خادم جواز حضور در جام تختی را بدست آورند.

- اسامی نفرات برتر اوزان هفتگانه به شرح زیر است:
55 کیلوگرم: 1- امید جلالی بهار (البرز)، 2- هادی نصرتی (لرستان)، 3- عبدالله فولادوند (لرستان) و خلیل آقرلو (اصفهان)، 5- محمد احمدلو (همدان) و محسن رحمانی (کرمانشاه)

60 کیلوگرم: 1- سعید احمدی (مازندران)، 2- هاشم مختاری (خراسان رضوی)، 3- مهدی صالحی (مرکزی) و سینا امینی (مازندران)، 5- وحید جلالی بهار (البرز) و مهدی شربتی (تهران)

66 کیلوگرم: 1- محمد یوسفی (مازندران)، 2- سبحان محمدزاده (مازندران)، 3- محمدمهدی یگانه جعفری (مازندران) و محسن جهانبخشیان (تهران)، 5- علی اصغر طهماسبی (گلستان) و محمدجواد شیرازی (تهران)

74 کیلوگرم: 1- جعفر قاسمی (مازندران)، 2- ایمان محمدیان (مازندران)، 3- مصطفی حسین‌خانی (تهران) و حسن طهماسبی‌ (گلستان)، 5- علی رحیمی (کرمانشاه) و مصطفی یوسفی (تهران)

84 کیلوگرم: 1- حسن رحیمی (تهران)، 2- صابر امامقلی‌پور (مازندران)، 3- مهدی منصوری (تهران) و رضا بیات (خراسان رضوی)، 5- مصطفی کرد علی وند (لرستان) و محمد قاسمی زاده (مازندران)

96 کیلوگرم: 1- عباس طحان (مازندران)، 2- سعید زرینی (تهران)، 3- الیاس بختیاری (تهران) و اباذر اسلامی (مازندران)، 5- امیر محمدی (خراسان شمالی) و سیاوش ذبیح‌پور (مازندران)

120 کیلوگرم: 1- سیداحمد رسولی (گلستان)، 2- اصغر لاغری (قم)، 3- یزدانی حق‌شناس (همدان) و سید ساجد جلالی (تهران)، 5- مهران رشیدی (تهران) و سید رضا موسوی (مازندران)

رقابت‌های بین المللی کشتی آزاد جایزه بزرگ جام جهان پهلوان تختی روزهای 19 تا 21 اسفندماه در سالن 12 هزار نفری آزادی تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 1540400

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