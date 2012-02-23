جهانگیر شاهینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دو بیمارستان بزرگ و با ارزش در بزرگترین شهرهای استان بوشهر در دست احداث است که با پیشرفت فیزیکی خوبی همراه بوده‌اند.

وی با اشاره به ساخت مراحل پایانی بیمارستان 200 تخت‌خوابی بوشهر ادامه داد: عملیات احداث این بیمارستان از طرف سازمان مسکن و شهرسازی در ماه جاری به پایان خواهد رسید.

معاون دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: پس از پایان ساخت این بیمارستان و تحویل آن به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بلافاصله و در کمترین زمان ممکن نسبت به تجهیز این بیمارستان اقدام خواهد شد.

وی در رابطه با بیمارستان 160 تخت‌خوابی برازجان نیز اظهار داشت: این بیمارستان با نظارت مسکن و شهرسازی در دست ساخت است و از لحاظ فیزیکی پیشرفت بسیار مناسبی داشته است.

شاهینی با اشاره به پیشرفت 89 درصدی این بیمارستان ادامه داد: امیدواریم با تلاش‌های شبانه‌روزی که در عملیات احداث و راه‌اندازی این بیمارستان در دست انجام‌است ، در نیمه نخست سال آینده تکمیل و به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تحویل شود.

وی در ادامه به معرفی بخش‌های مختلف این بیمارستان پرداخت و گفت: بخش‌های جراحی، آزمایشگاه، رادیولوژی، سی‌تی‌اسکن، فیزیوتراپی، آی‌سی‌یو، زنان و بستری از مهمترین بخش‌های این بیمارستان است.

شاهینی ادامه داد: بیمارستان 160 تخت خوابی برازجان در وسعت سه هزار هکتار ساخته می‌شود که دارای زیربنای 15 هزار متر مربع بوده و در سه طبقه ساخته خواهد شد. این بیمارستان از مصوبات سفر اول هیئت دولت به استان بوشهر است.

وی با اشاره به رعایت همه استانداردها در ساخت این بیمارستان ادامه داد: این بیمارستان می‌تواند نقش بسیار مهمی در وضعیت بهداشتی و درمانی شهرستان دشتستان داشته باشد.