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۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۴۷

شعبانی فرد:

مسکن مهر از اولویتهای دولت برای اقشار کم درآمد جامعه است

مسکن مهر از اولویتهای دولت برای اقشار کم درآمد جامعه است

اراک - خبرگزاری مهر: استاندارمرکزی گفت: مسکن مهر از اولویتهای کاری دولت های نهم و دهم در جهت تامین مسکن برای اقشار کم درآمد جامعه است که با روند مناسبی در نقاط مختلف کشور در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر شعبانی فرد عصر سه شنبه در جریان بازدید سرزده از روند پیشرفت فیزیکی ساخت مجتمع های مسکن مهر شهر مهاجران افزود: طرح مسکن مهر از اقدامات کارساز و افتخارات مهم و اساسی دولت های نهم و دهم است.

وی افزود: مسکن مهر نور امید را در قلب مردم جامعه و اقشار کم درآمد  برای برخورداری از منزل روشن کرد و تلاش بیشتر مسکن سازان برای آماده کردن مسکن مهر امری ضروری است.

شعبانی فرد از روند رو به رشد انجام طرح های مسکن مهر در استان مرکزی در سال گذشته ابراز رضایت کرد و گفت: این رشد حاصل تلاش، همکاری و تعامل مسئولان است.

در این بازدید  پیرو دستور استاندار مرکزی  برای تسریع در امر واگذاری مسکن  مقرر شد تا 15 اسفندماه جاری شرکت های خدمات رسان  آب و فاضلاب و گاز نسبت به اجرای شبکه در پروژه های مسکن مهر "مهر آسمانی " و "سوسن" شهر مهاجران اقدام لازم را انجام دهند.
کد مطلب 1540403

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