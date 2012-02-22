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۳ اسفند ۱۳۹۰، ۷:۵۷

سردار لکزایی:

حضور مردم در انتخابات حضوری فراتر از حداکثری خواهد بود

حضور مردم در انتخابات حضوری فراتر از حداکثری خواهد بود

زاهدان - خبرگزاری مهر: جانشین سپاه سلمان سیستان و بلوچستان گفت: امسال حضور مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی حضوری فراتر از حضور حداکثری خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حبیب الله لکزائی عصر سه شنبه در جمع پرسنل سپاه فرودگاه اظهار داشت: حضور گسترده مردم در انتخابات بار دیگر مشت محکمی بر دهان دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی به ویژه استکبار جهانی خواهد زد.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری که فرمودند، ملت ایران حتما یک حضور حماسی، پرشور و گسترده در انتخابات 12 اسفند خواهند داشت، گفت: مردم سرافراز ایران با حضور گسترده خود در راهپیمایی 22 بهمن حضور حماسی و دشمن شکنی را نشان دادند و به ندای رهبری لبیک گفتند و این صحنه در 12 اسفند نیز تکرار خواهد شد.

وی افزود: حضور گسترده مردم در انتخابات اثری مثبت برای ملت ایران در دنیا دارد.

جانشین سپاه سلمان سیستان و بلوچستان بیان داشت: ملت ایران ملتی فهیم، بصیر و هوشیار است و هر جا که دشمن تلاش کرد حضور مردم را در صحنه کم رنگ کند دقیقا ملت در آنجا پر رنگ تر حضور پیدا کردند.

وی گفت: تمامی کشورها ملت ایران را یک ملت پای کار، دوستدار نظام، دوستدار انقلاب و رهبری و دوستدار اسلام می دانند به همین دلیل اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضور در انتخابات، حمایت از انقلاب، اسلام و رهبری است.

وی افزود: آنچه در امت اسلامی حائز اهمیت است مسئله رهبری است که مسئله ای بسیار گسترده است.

سردار لکزایی اظهار داشت: تبیین صحیح درست دین مبین اسلام، اجرای درست دین، ترویج زندگی معنوی و الهی، حل اختلافات بین امت اسلامی، ایجاد اتحاد و وحدت و اجرای عدالت از وظایف رهبری است.

وی گفت: رهبری امت اسلامی در زمان پیامبر (ص) بر عهده خود حضرت بود و پس از ایشان ائمه معصومین و سپس امام زمان (عج) این رهبری را بر عهده داشتند.

وی افزود: در دوران انقلاب اسلامی نیز امام خمینی (ره) و بعد از ایشان جانشینشان حضرت آیت الله خامنه ای رهبری جامعه را بر عهده گرفتند.

کد مطلب 1540412

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