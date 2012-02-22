حضور مردم در انتخابات حضوری فراتر از حداکثری خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حبیب الله لکزائی عصر سه شنبه در جمع پرسنل سپاه فرودگاه اظهار داشت: حضور گسترده مردم در انتخابات بار دیگر مشت محکمی بر دهان دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی به ویژه استکبار جهانی خواهد زد.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری که فرمودند، ملت ایران حتما یک حضور حماسی، پرشور و گسترده در انتخابات 12 اسفند خواهند داشت، گفت: مردم سرافراز ایران با حضور گسترده خود در راهپیمایی 22 بهمن حضور حماسی و دشمن شکنی را نشان دادند و به ندای رهبری لبیک گفتند و این صحنه در 12 اسفند نیز تکرار خواهد شد.

وی افزود: حضور گسترده مردم در انتخابات اثری مثبت برای ملت ایران در دنیا دارد.

جانشین سپاه سلمان سیستان و بلوچستان بیان داشت: ملت ایران ملتی فهیم، بصیر و هوشیار است و هر جا که دشمن تلاش کرد حضور مردم را در صحنه کم رنگ کند دقیقا ملت در آنجا پر رنگ تر حضور پیدا کردند.

وی گفت: تمامی کشورها ملت ایران را یک ملت پای کار، دوستدار نظام، دوستدار انقلاب و رهبری و دوستدار اسلام می دانند به همین دلیل اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضور در انتخابات، حمایت از انقلاب، اسلام و رهبری است.

وی افزود: آنچه در امت اسلامی حائز اهمیت است مسئله رهبری است که مسئله ای بسیار گسترده است.

سردار لکزایی اظهار داشت: تبیین صحیح درست دین مبین اسلام، اجرای درست دین، ترویج زندگی معنوی و الهی، حل اختلافات بین امت اسلامی، ایجاد اتحاد و وحدت و اجرای عدالت از وظایف رهبری است.

وی گفت: رهبری امت اسلامی در زمان پیامبر (ص) بر عهده خود حضرت بود و پس از ایشان ائمه معصومین و سپس امام زمان (عج) این رهبری را بر عهده داشتند.

وی افزود: در دوران انقلاب اسلامی نیز امام خمینی (ره) و بعد از ایشان جانشینشان حضرت آیت الله خامنه ای رهبری جامعه را بر عهده گرفتند.