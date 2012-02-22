50 گفتمان دینی در زاهدان برگزار شد

علی زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این گفتمان ها در ادارات و حوزه‌ های علمیه شهرستان زاهدان از جمله اداره کل تبلیغات اسلامی، اداره بازرگانی، اداره معاونت بهداشت، ارتش جمهوری اسلامی، حوزه علمیه مکتب نرجس (س) و تعدادی از مساجد و مدارس زاهدان برگزار شد.

وی گفت: اساتید مجرب و برجسته کشوری و استانی در ارتباط با هفته‌ وحدت و میلاد پیامبر(ص)، جوانان انقلابی، عدالت، انقلاب اسلامی و رسالت زن مسلمان در بیداری اسلامی، رسالت مادران در تربیت نسل ولایی و مهدوی، حجاب و عفاف سلاح زن مسلمان، امر به معروف و نهی از منکر و سایر موضوعات اخلاقی و تربیتی به سخنرانی پرداختند.

وی افزود: در این گفتمان ها به بیان آیات و روایات قرآن در مورد وحدت مسلمانان، سیره پیامبر گرامی اسلام (ص) و امام حسن (ع) در راستای وحدت، ارکان قیام امام خمینی (ره) در مقایسه با قیام عاشورا، خصوصیات و ویژگی‌ های نهضت امام خمینی از ابتدای قیام 15 خرداد سال 42 تا 57، بیان فلسفه قیام عاشورا، اصلاح جامعه با امر به معروف ونهی از منکر، نظر اسلام در مورد ازدواج و تجربیات بشری در این زمینه، تبیین و تشریح مراحل تربیت در اسلام از کودکی تا ازدواج، بررسی دوستی‌ های نامشروع قبل از ازدواج و عوارض و پیامدهای آن در بعد از ازدواج، ضرورت وجود حجت خدا در نظام خلقت و ادامه جریان هدایت انسان‌ها و... بحث شد.

دبیر اجرایی گفتمان‌های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سیستان و بلوچستان بیان داشت: تمامی این گفتمان‌ ها به همراه پاسخگویی به سوالات و شبهات شرکت ‌کنندگان خاتمه یافتند.

وی هدف از برگزاری این گفتمان ‌ها را کمک به رشد علمی فضای مساجد، مدارس و کانون ‌های جمعیتی، تولید و باز تولید شناخت و آگاهی‌ های دینی و فرهنگی جهت رفع شبهات دینی به تناسب مقتضیات زمان وگفتمان ‌سازی مفاهیم دینی در حوزه‌ های معرفت‌ شناختی و مهارت های کاربردی زندگی عنوان کرد.