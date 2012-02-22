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۳ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۳۲

محمدی:

محرومیت زدایی از مهمترین ماموریتهای سپاه و بسیج است

محرومیت زدایی از مهمترین ماموریتهای سپاه و بسیج است

رشت - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه قدس گیلان محرومیت زدایی را از مهمترین ماموریتهای سپاه و بسیج ذکر کرد.

سردار هامون محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بسیج به عنوان یاری دهنده دستگاههای اجرایی در بخشهای گوناگون فرهنگی، اجتماعی و عمرانی فعالیت دارد، افزود: اقدامات و تصمیمات گرفته شده در ستاد تقویت و پشتیبانی بسیج باید اجرایی و اثر بخش باشد.

وی همچنین بسیج را به عنوان یکی از بهترین دستاوردهای انقلاب اسلامی دانست و اظهارداشت: این نهاد مردمی همواره در خدمت نظام و مردم بوده است.

فرمانده سپاه قدس گیلان گفت: بالاترین افتخار بسیج اینکه خدمتگزار مردم و حافظ دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

وی تصریح کرد: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون همیشه تهدیدات دشمن و استکبار علیه ملت ایران تداوم داشته و این دلیلی بر حقانیت و اثرگذار بودن ملت ایران است.

محمدی ادامه داد: در حال حاضر دشمن با جنگ نرم می خواهد تمامیت ارضی کشور را به مخاطره بیاندازد و در این راه نیز از تمامی توانایی های خود استفاده می کند.

وی همچنین بر لزوم بصیرت افزایی در جامعه تاکید کرد و یادآورشد: بصیرت عامل مهم عبور از جنگ نرم و فتنه های مختلف  است.

کد مطلب 1540418

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