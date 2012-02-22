سارقان طلافروشی خیابان عدالت بهبهان دستگیر شدند

فرهاد باذلی محبوب در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح این ماجرا عنوان کرد: سارقان مسلح دوشنبه هفته گذشته با حضور در یک طلافروشی در خیابان عدالت این شهرستان دست به سرقت زدند و هنگام متواری شدن به یکی از خریداران دو گلوله شلیک کردند.

باذلی محبوب افزود: فرد مجروح شده به بیمارستان گلستان اهواز اعزام و از آنجا به بیمارستان اروند منتقل شد که در ملاقات از وی در جریان سلامتش قرار گرفتم.



فرماندار بهبهان تصریح کرد: در این سرقت که در حدود هفت دقیقه طول کشید در دقیقه دوم صاحب مغازه آژیر خطر را به صدا در می آورد.سارقان بعد از شلیک گلوله به یکی از مشتریان از محل حادثه می گریزند اما چهره آنان توسط کارگران مشاهده می شود که این امر در نهایت منجر به شناسایی آنان شد.



وی عنوان کرد: با تلاش گسترده نیروی انتظامی و بسیج شهرستان بهبهان به فاصله پنج روز سارقان در شهرستانهای دهدشت و یاسوج در استان همجوار دستگیر و به مقامات قضایی تحویل داده شدند.



باذلی محبوب با بی اساس دانستن برخی شایعات که پس از این حادثه به وجود آمده، اظهار کرد: پیرو مراجعه 90نفر از اعضای صنف جواهرفروشان شهرستان به محل فرمانداری مبنی بر دستگیری سارقان، با تلاش گسترده نیروی انتظامی این موضوع پیگیری و اصل طلاها کشف و در حال بازگردانی از محل فرماندهی شهرستان دهدشت به بهبهان هستند.