هدف تیم میـزان خراسان کسب پیروزی مقابل گیتی پسند اصفهان است

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته بیستم و پنجم رقابتهای لیگ برتر والیبال عصر چهارشنبه تیمهای میزان خراسان و گیتی پسند اصفهان به مصاف هم می روند.

میزان که طی هفته های اخیر در مقابل حریفانش نتایج آنچنان قابل قبولی را بدست نیاورده است، این هفته به مصاف تیمی می رود که به تازگی با رأی کمیته انضباطی مبنی بر شکست سه بر صفر برابر کاله آمل مواجه شده است و به لحاظ روحی و روانی در شرایط نامساعدی قرار داد.

نماینده والیبال خراسان در حالی چهارشنبه گذشته در مشهد توانست با نتیجه سه بر دو تیم قعر نشین هیئت والیبال کرمان را شکست دهد که هواداران این تیم رضایت کاملی از این برد خفیف نداشتند.

در همین حال جبار قوچان نژاد، سرمربی تیم میزان به خبرنگار مهر گفت: اگرچه این تیم به لحاظ مهره و بازیکنان از وضعیت بسیار بهتری نسبت به ما برخوردار است اما می دانیم که رأی اخیر کمیته انضباطی بر روحیه بازیکنان گیتی پسند تأثیر گذاشته است و امیدواریم که در این مسابقه بتوانیم نتیجه به نفع والیبال خراسان پیش ببریم.

وی ادامه داد: از نظر انگیزه بازیکنان، بدون شک تیم ما برتری دارد و تنها هدفی که در این مسابقه دنبال می کنیم شکست گیتی پسند و کسب رضایت هواداران والیبال خراسان است.

قوچان نژاد در خصوص مصدومان تیمش نیز گفت: مجتبی غیاثی کماکان با مشکل مصدومیت مواجه است و در این مسابقه نیز نمی توانیم از وجود این بازیکن بهره مند شویم اما قطعا بازیکنان دیگر می توانند جایگزین خوبی برای وی باشند.

سرمربی میزان در خصوص نتایج ضعیف این تیم نیز با اشاره به حمایت های همه جانبه اسپانسر مالی گفت: واقعیت این است که دیگر نمی توانیم بحث دیر بسته شدن تیم را پیش بکشیم، امیدمان این است که این فصل را به خیر و خوشی بگذرانیم تا در آینده بتوانیم با برنامه ریزی بهتری پیش برویم.

وی در ادامه افزود: مسئولان موسسه مالی و اعتباری میزان کمک های خوبی به تیم کرده اند و به طور مثال باید بگویم شاید از معدود تیمهای لیگ برتری باشیم که تمامی حق و حقوق مان تا به امروز پرداخته شده است و هیچگونه دغدغه مالی در این زمینه نداشته ایم.

قوچان نژاد اظهار داشت: باز هم تأکید می کنم، این نتایج قطعا در شأن والیبال خراسان نیست.