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۳ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۱۸

مارکوس پس از شکست در ایران:

آرامکس به مهرام باخت اما نمایش بدی نداشت/ بازیکنان اصلی تیمم نبودند

آرامکس به مهرام باخت اما نمایش بدی نداشت/ بازیکنان اصلی تیمم نبودند

سرمربی تیم بسکتبال آرامکس اردن پس از شکست برابر مهرام و حذف از مسابقات قهرمانی باشگاه‎های غرب آسیا گفت: درست است که باختیم ام با توجه به کمبودهایی که داشتیم نمایش قابل قبولی ارائه کردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، " سمیر مارکوس" که تیمش دو هفته پیش نیز در اردن مغلوب مهرام شده بود، اظهار داشت: من برای این بازی بازیکنان اصلی تیمم را در اختیار نداشتم. بازیکنانی که عصای دست من در تمام دیدارها و به خصوص بازی‎های تعیین کننده هستند اما آنها به خاطر آسیب دیدگی که داشتند در این بازی کنارم نبودند.

وی با بیان اینکه آرامکس برای سفر به ایران ترکیبی ناقص داشت، تصریح کرد: ما با 9 بازیکن به ایران آمدیم که خیلی از آنها معمولا جزو نفرات ذخیره تیم هستند. فکر می‏کردم با این شرایط و ویژگی‎هایی که مهرام دارد عملکردی بدتر از دیدار رفت داشته باشیم اما این طور نبود.

سرمربی تیم بسکتبال آرامکس اردن یادآور شد: ما نتیجه دیدار با مهرام را با اختلاف زیاد واگذار کردیم اما در مجموعه با توجه کمبودهایی که از نظر مهره داشتیم و قدرت بالایی که مهرام دارد نمایش بدی نداشتیم و در حد خود قابل قبول کار کردیم.

مارکوس با اشاره به مهرام تاکید کرد: طبیعی بود که مهرام برنده این بازی باشد. این تیم از قدرت‎های آسیاست و خیلی خیلی خوب کار کرد. به هر حال مهرام بازیکنان سرشناسی دارد که خیلی از آنها را ما در تیم ملی ایران هم دیده‎ایم. فکر می‎کنم مهرام یکی از مدعیان جدی قهرمانی باشد همان طور که سال‎های پیش این عنوان را کسب کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‎های غرب آسیا سه شنبه شب در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی تیم مهرام با نتیجه 91 بر 55 آرامکس اردن را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد.

کد مطلب 1540428

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