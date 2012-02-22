همایش پنج هزار نفری فعالان فرهنگی در اندیمشک برگزار شد

حجت الاسلام سعید علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز گذشته به منظور وحدت بیشتر مردم و فعالان عرصه فرهنگی همایش بزرگ وحدت فعالان عرصه فرهنگ با حضور بیش از پنج هزار نفری از مردم شهرستان اندیمشک برگزار شد.

حجت الاسلام علیپور تصریح کرد: وحدت مردم به خصوص وحدت فعالان فرهنگی در این برحه از زمان که دشمن با انواع ترفندها و نیرنگهای خود در صدد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، موجب وحدت و یکپارچگی بیشتر مردم و فعالان عرصه فرهنگی خواهد شد.



وی در ادامه افزود: یکی از اهداف بعثت پیامبر (ص) ایجاد وحدت و همبستگی میان جوامع بشری و تعالی روح ایمان میان آحاد مردم بود و با استفاده از قرآن کریم و مفسران واقعی این ارزش الهی که اهل بیت عصمت و طهارت هستند این راه مهم و اساسی را به بشریت آموختند بنابراین فعالان عرصه فرهنگی به خصوص علما با تبعیت از راه انبیای الهی و سیره عملی ائمه اطهار (ع) این وظیفه خطیر را به سرمنزل مقصود برسانند.



در این مراسم مداحان اهل البیت (ع) مولودی خوانی کرده و گروه تواشیح و شاعر حماسه سرای شهرستان اندیمشک علی علیپور به اجرای برنامه پرداختند.