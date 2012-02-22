23 میلیون تن سبزی و صیفی جات در کشور تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خدنگی سه شنبه شب در نشست خبری اظهارداشت: بیشترین محصول تولیدی در این بخش گوجه فرنگی با شش میلیون و سیب زمینی با 4.9 میلیون تن بوده است.

وی سطح زیر کشت گلخانه های کشور را هشت هزار و هشت هکتار اعلام کرد و افزود: گیاهان زینتی و صیفی جات بیشترین تولیدات گلخانه هاست که غالبا به کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای میانه صادر می شوند.

خدنگی میزان اشتغالزایی به صورت مستقیم در گلخانه های کشور را 12 نفر در هر هکتار اعلام و افزود: هم اکنون حدود 96 هزار نفر در این بخش مشغول به کار هستند.

وی در بخش دیگری به تسهیلات پرداخت شده نیزدر این بخش اشاره کرد و گفت: امسال از محل اعتبارات مصوب در قالب تسهیلات بانکی برای اصلاح و بازسازی سیستمهای حرارتی و پرورش قارچ خوراکی از محل اعتبارات هدفمندی یارانه ها، 360 میلیارد ریال اختصاص یافته که تاکنون 72 درصد آن در بانکها مصوب شده است.

خدنگی همچنینی از اختصاص 660 میلیارد ریال برای احداث، اصلاح، تجهیز و نوسازی گلخانه ها در سال جاری خبر داد و بیان کرد: این اعتبارات از محل اعتبارات مصوب در قالب کمکهای فنی و اعتباری اختصاص یافته است.

این مسئول ادامه داد: از محل منابع صندوق توسعه ملی به منظور احداث گلخانه های جدید نیز مبلغ یکهزار و 300 میلیارد ریال تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده است.