رئال در سرمای زیر صفر مسکو متوقف شد/ ناپولی از سد چلسی گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، شاگردان خوزه مورینیو در سرمای زیر صفر مسکو و در حضور 70 هزار تماشاگر ورزشگاه یوژنیکی با تساوی 1-1 مقابل زسکا متوقف شدند. در این دیدار ابتدا "کریس رونالدو" ستاره پرتغالی رئال از به هم ریختگی خط دفاع زسکا نهایت استفاده را کرد و توپ را به آرامی در گوشه دروازه دروازه بان به نظر مضطرب این تیم قرار داد.

این هفدهمین گل رونالدو در بیست و سومین بازی اش در رقابتهای لیگ قهرمانان برای رئال مادرید بود. او در مجموع نیز تا به حال 32 گل با تیم های مختلف در این رقابتها به ثمر رسانده است.

رئال با وجود سرمای شدید و زمین چمن مصنوعی و تقریبا نامتعارف ورزشگاه یوژنیکی بیشتر زمان بازی توپ و میدان را در اختیار داشت اما در سومین و آخرین دقیقه از وقت های تلف شده این دیدار "پونتوس ورنبلوم" هافبک سوئدی زسکا از فاصله نزدیک توپ را به تور دروازه کاسیاس چسباند و نتیجه را به تساوی کشاند تا ورزشگاه تا مرز انفجار پیش رود.

در دیگر بازی شب گذشته ناپولی در حضور 60 هزار تماشاگر ورزشگاه سن پائولو با نتیجه جالب 3 بر یک چلسی را شکست داد. در این دیدار ابتدا "خوان ماتا" در دقیقه 27 برای آبی های لندنی گلزنی کرد اما "اسکیل لاوتزی" مهاجم آرژانتینی ناپولی در دقیقه 38 نتیجه را به تساوی کشاند. این نخستین گل لاوتزی در رقابتهای لیگ قهرمانان برای ناپولی بود.

در ادامه و در دقیقه 45 "ادینسون کاوانی" دیگر مهاجم آمریکای جنوبی ناپولی گل دوم این تیم را به ثمر رساند. این ششمین گل کاوانی در رقابتهای لیگ قهرمانان و نوزدهمین گل او در 7 بازی قبلی ناپولی بود.

لاوتزی در دقیقه 65 گل سوم ناپولی را به ثمر رساند تا انگلیسی ها در آستانه حذف از لیگ قهرمانان قرار بگیرند. با توجه به اینکه آرسنال تنها نماینده دیگر انگلیس در مرحله یک هشتم نهایی در دیدار رفت خود با نتیجه 4 بر صفر مغلوب میلان شده احتمال اینکه در مرحله بعدی هیچ نماینده ای از لیگ برتر انگلیس حضور نداشته باشد بسیار زیاد است.

این شکست برای چلسی همچنین آینده "آندره ویلاش بواش" سرمربی این تیم را که تنها دو پیروزی در 10 دیدار قبلی خود در رقابتهای لیگ برتر کسب کرده است را در هاله ای از ابهام قرار داد.

او در پایان بازی در پاسخ سئوال خبرنگاری که از او پرسید آیا در دیدار برگشت در استمفوردبریج روی نیمکت چلسی حضور خواهید داشت گفت: بله، مطمئنا.

امشب در ادامه رقابتهای این مرحله دو دیدار دیگر برگزار می شود که طی آن اف سی بازل سوئیس میزبان بایرن مونیخ آلمان خواهد بود و مارسی فرانسه هم با اینتر ایتالیا دیدار می کند.