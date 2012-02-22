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۳ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۳۲

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون به نقل رسانه ها به شرح زیر است.

آمریکا

-بهای بنزین در آمریکا بار دیگر افزایش یافت.

-زلزله چهار ریشتری جنوب شرقی آمریکا را لرزاند.

-هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا بار دیگر جراحی می شود.

سازمان ملل

-سازمان ملل اهانت به قرآن کریم در افغانستان را محکوم کرد.

آسیا

-آلبانی از اعزام نیروی نظامی به افغانستان خبر داد.

-سه نظامی آمریکایی در افغانستان کشته شدند.

خاورمیانه

-چین بار دیگر خواستار تلاش همه جانبه برای بازگشت آرامش به سوریه شد.

-مصری ها تظاهراتی را خارج از سفارت انگلیس در قاهره در اعتراض به اقدام نژادپرستانه بریتانیا به یک پزشک در ولز برگزار کردند.

اروپا

-گاردین طرح انگلیس برای حمله هوایی علیه دزدان دریایی و گروه الشباب در سومالی پرده برداشت.

-تظاهرات در اعتراض به سیاست ریاضت اقتصادی در اسپانیا همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 1540444

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