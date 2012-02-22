عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

آمریکا
-بهای بنزین در آمریکا بار دیگر افزایش یافت.
-زلزله چهار ریشتری جنوب شرقی آمریکا را لرزاند.
-هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا بار دیگر جراحی می شود.
سازمان ملل
-سازمان ملل اهانت به قرآن کریم در افغانستان را محکوم کرد.
آسیا
-آلبانی از اعزام نیروی نظامی به افغانستان خبر داد.
-سه نظامی آمریکایی در افغانستان کشته شدند.
خاورمیانه
-چین بار دیگر خواستار تلاش همه جانبه برای بازگشت آرامش به سوریه شد.
-مصری ها تظاهراتی را خارج از سفارت انگلیس در قاهره در اعتراض به اقدام نژادپرستانه بریتانیا به یک پزشک در ولز برگزار کردند.
اروپا
-گاردین طرح انگلیس برای حمله هوایی علیه دزدان دریایی و گروه الشباب در سومالی پرده برداشت.
-تظاهرات در اعتراض به سیاست ریاضت اقتصادی در اسپانیا همچنان ادامه دارد.
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