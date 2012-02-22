محمد جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت چارت مدیریتی باشگاه پیکان ضمن بیان مطلب فوق گفت: آقای شیعی تقریبا به دلیل مشکلات شخصی از سمت مدیرعاملی استعفا کردند و با نظر هیئت مدیره فعلا به عنوان سرپرست موقت، فعالیت‌های باشگاه را طبق برنامه‌ریزی آقای شیعی پیش می‌برم.

وی با بیان اینکه ترکیب مدیریتی فعلی باشگاه تا پایان فصل جاری حفظ شده و تغییری در آن صورت نمی‌گیرد، افزود: قطعا برای حضور در مسابقات فصل آینده، مدیرعامل جدید انتخاب می‌شود. بنده بصورت موقت و برای یکی دو ماه آینده مسئولیت را پذیرفتم تا حرکت خوبی که در باشگاه پیکان آغاز شده، ادامه پیدا کند. مطمئن باشید من سرپرست موقتِ موقت هستم.

رئیس هیئت مدیره و سرپرست باشگاه پیکان تهران همچنین خاطرنشان کرد: در این مدت با مدیریت آقای شیعی تیم‌های والیبال و فوتبال باشگاه نتایج فوق‌‍العاده خوبی را بدست آورده و امیدوارم آنها با ادامه روند فعلی به اهداف‌شان دست یابند.

وی در این خصوص اضافه کرد: با توجه به شرایطی که برای تیم والیبال پیش آمد، تیم را با رقم‌های بسیار پائین‌تر از سقف قراردادها بستیم و مبالغ گزافی پرداخت نکردیم، انتظار چنین نتایجی را از این تیم نداشتیم و فکر می‌کردیم تیم در جدول بین رده‌های چهارم، پنجم و یا حتی پائین‌تر از آن قرار بگیرد.

جمشیدی در ادامه افزود: خوشبختانه با غیرت و همت کادرفنی و بازیکنان والیبال و حمایت باشگاه، عملکرد این تیم مورد قبول هیئت مدیره قرار دارد، گرچه در هفته‌های آینده کسب قهرمانی دور از دسترس نیست اما اگر چنین اتفاقی هم رخ ندهد چیزی را از دست ندادیم و از ارزش‌ها و عملکرد خوب تیم پیکان در این فصل کم نخواهد شد.

وی در مورد عملکرد تیم فوتبال باشگاه هم اظهار داشت: اگر این تیم بتواند در بازی آینده خانگی برابر صنعت ساری در روز پنجشنبه هفته جاری و هفته آینده مقابل شهرداری بندرعباس به پیروزی دست یابد، شانس صعود تیم به لیگ برتر بیشتر خواهد شد که بسیار امیدواریم در دو دو دیدار تیم به پیروزی دست یابد.

رئیس هیئت مدیره و سرپرست باشگاه پیکان تهران با تقدیر از عملکرد فرهاد کاظمی در پایان گفت: کاظمی به خوبی تیم را بست و عمکرد مطلوبی هم در مسابقات داشته است. آرزوی ما تداوم موفقیت‌های تیم پیکان و صعود آن به لیگ برتر است زیرا در زمان ما این تیم از لیگ برتر به دسته اول سقوط کرد و می‌خواهیم دوباره شاهد حضورش در لیگ برتر باشیم.