به گزارش خبرگزاری مهر، اصحاب فرهنگ و هنر شهرستان صحنه در پیامی تاکید کردند که انتخابات 12 اسفند برگ زرینی بر افتخارات ملت ایران خواهد افزود.

اصحاب فرهنگ و هنر و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان صحنه در پیامی ملت ایران و به ویژه استان کرمانشاه را به حضور حماسی دیگر در پای صندوقهای رای فراخواندند.

در این پیام آمده است: اصحاب فرهنگ و هنر شهرستان صحنه همراه با مردم شریف و غیور این شهرستان با استعانت از خداوند متعال و با بصیرت و آگاهی از شرایط کنونی و با پیروی از تاکیدات مقام معظم رهبری، با حضور یکپارچه خویش در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با انتخاب فرد اصلح و مشارکت در تعین سرنوشت خویش برگ زرینی بر افتخارات مردم این خطه از سرزمین اسلامی خواهند افزود.

در پایان این پیام می خوانیم: حضور یکپارچه ملت در این انتخابات به جهانیان و به ویژه استکبار جهانی نشان خواهد داد که اراده ملت همچنان پولادین است و در دفاع از آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی مصمم و استوار است.

حرکت در مسیر منویات مقام معظم رهبری در اولویت برنامه های فرهنگی است

دومین جلسه کمیته برنامه ریزی و تدوین طرحهای اجرایی در سال 91 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه مصیب چراغی گفت: تدوین برنامه های فرهنگی و هنری براساس اولویتهای تعریف شده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را از مهمترین اهداف این جلسه ذکر کرد.

وی گفت: دراین جلسه برخی از طرحها مورد ارزیابی قرار گرفت و حتی تعدادی از طرحهای پیشنهادی ادارات تابعه حذف شد و طرحهای دیگر جایگزین شد.

چراغی افزود: در تلاش هستیم تا کیفیت و کمیت طرحها به درستی مورد بررسی قرار گیرد و لذا با ارزیابی درست از طرحها به اهداف خود در سال 91 برسیم .

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه تعمیق باورهای دینی و ارزشی، حرکت در مسیر شعارهای انقلاب اندیشه های حضرت امام خمینی (ره) و منویات مقام معظم رهبری را در اولویت برنامه های فرهنگی ذکر کرد.

وی افزود: نهاد خانواده و شکل گیری بنیان خانواده بر اساس ازشهای دینی و معنوی، موضوع عفاف و حجاب و مد و لباس، موضوع نماز و تدوین برنامه های ویژه برای ارتقاء فرهنگ نماز و به ویژه برگزاری مسابقات کتابخوانی، هنرهای تجسمی، همایشهای ویژه در راستای فرهنگ نمازخوانی، ارتقاء فرهنگ عمومی براساس ارزشهای دینی و معنوی، توجه جدی به جایگاه قرآن و همچنین در اولویت قرار دادن برنامه های مناسبتی بر اساس تقویم سال از جمله مواردی هستند که بسیار مورد توجه هستند.

در ادامه این جلسه چند طرح فرهنگی و هنری شاخص مورد ارزیابی قرار گرفت .

برگزاری نهمین جلسه کمیسیون تنظیم بازار استان کرمانشاه

نهمین جلسه کمیسیون تنظیم بازار استان به ریاست مهندس عبدالمجید واحدی معاون بر نامه ریزی و با حضور اعضا در حوزه معاونت مذکور بر گزار شد.

در این جلسه گزارشی از Cpm برنامه تامین و توزیع میوه پایان سال توسط سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه گزارشی از وضعیت بازار استان توسط معاونت های بازرسی و نظارت سازمان مذکور ‘گزارشی از برنامه تامین ذخیره سازی گوشت مرغ و گوشت قرمز توسط شرکت پشتیبانی امور دام استان ارائه شد.

در این جلسه مسئولان ذیربط نیز گزارشی از تمهیدات فراهم شده برای بر گزاری نمایشگاه بهاره از تاریخ چهارم اسفند ماه لغایت بیست و سوم اسفند ماه ارائه کردند.