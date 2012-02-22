  1. استانها
  2. مازندران
۳ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۵۴

رقابت والیبال بانوان کشور در بابلسر آغاز شد

رقابت والیبال بانوان کشور در بابلسر آغاز شد

بابلسر - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت والیبال مازندران از آغاز مسابقات زیرگروه والیبال بانوان کشور در بابلسر خبر داد.

معصومه قلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرحله گروهی این رقابتها در منطقه شمال با حضور سه تیم، بابلسر، کردکوی و مشهد به صورت دوره ای در سالن ورزشی دانشگاه مازندران برگزار می شود.

وی افزود: تیم گنبد دیگر نماینده گلستان که قرار بود در این مسابقات حضور داشته باشد، پیش از آغاز مسابقات انصراف داد.

رئیس هیئت والیبال مازندران، به برگزاری نخستین دیدار تیم بابلسر در این مسابقات اشاره کرد و ادامه داد: تیم بابلسر در نخستین دیدار این مسابقات با نتیجه سه بر صفر تیم مشهد را شکست داد.

قلی زاده تصریح کرد: در دومین مسابقه تیم کردکوی با تیم مشهد دیدار می کند.

وی اضافه کرد: در پایان این مرحله گروهی این منطقه دو تیم به مرحله بعدی رقابتهای والیبال بانوان دسته دوم باشگاههای کشور صعود خواهند کرد.

قلی زاده ادامه داد: مسابقات والیبال دسته دوم بانوان کشور در سه منطقه به صورت دوره ای برگزار می شود و در پایان شش تیم صعود کننده در یک منطقه با هم رقابت ودر نهایت دو تیم برتر به مسابقات دسته یک کشور صعود خواهند کرد.

رئیس هیئت والیبال مازندران با اشاره به اینکه تیم والیبال بانوان بابلسر از شانسهای حتمی برای صعود به مرحله بعدی این رقابتها است افزود: هم اکنون این تیم با یک پیروزی از شانسهای صعود به دور دوم این مسابقات است.

کد مطلب 1540461

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها