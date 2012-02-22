به گزارش خبرنگار مهر، نسبت به آخرین دیدار تیم ملی که در تاریخ 24 آبان‌ماه در چارچوب هفته پنجم از مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا مقابل تیم اندونزی برگزار شد تیم ملی فوتبال کشورمان در دیدار دوستانه مقابل اردن آندرانیک تیموریان، جواد نکونام، مجتبی جباری، میلاد میداوودی، مهرداد پولادی و محمدرضا خلعتبری را در اختیار نخواهد داشت و با ترکیبی متفاوت به میدان خواهد رفت. در غیاب این ستاره‌ها که به دلایل مختلف از همراهی تیم ملی بازمانده‌اند بدون شک "کارلوس کی‌روش" به بهترین‌های مسابقات لیگ برتر که هم اکنون در اردو حاضر هستند، اعتماد خواهد کرد.

تیم ملی فوتبال کشورمان پنجشنبه شب با شرایطی که عنوان شد در ورزشگاه الوصل دبی به مصاف اردن می‌رود. شاید از دید منتقدان برگزاری این بازی آنهم در کوران مسابقات لیگ برتر برای تیمی که پیش از این صعودش به مرحله چهارم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 قطعی شده است و یک بازی تشریفاتی با قطر پیش رو دارد، چندان منطقی نباشد اما برای کی‌روش که نگاهش به آینده تیم ملی است این بازی و حتی دیدار با قطر پیش درآمدی است برای دیدارهای سرنوشت ساز پیش رو که از خردادماه سال 91 آغاز می‌شود.

کی‌روش که هدفش حضور قدرتمند در مسابقات جام جهانی است و نه صرف شرکت در این مسابقات در دیدارهای دوستانه با حریفانی چون اردن می‌تواند داشته‌هایش را محک بزند و ببیند که چه در چنته دارد. او که در 9 دیدار گذشته‌اش با تیم ملی به هفت پیروزی و دو تساوی رسیده است، دیدار با تیم خوب اردن را که از بهترین‌های مرحله سوم انتخابی جام جهانی در قاره آسیا بوده است، سنگ محکی مناسب برای بررسی داشته‌هایش تیمش می‌داند. او در این بازی خواهد فهمید تا چه اندازه می‌تواند به بهترین‌های لیگ اعتماد کند و نام‌ها چقدر در تیمش تاثیر دارند.

دیدار دوستانه با اردن نخستین بازی تیم ملی فوتبال کشورمان در سال 2012 است. باید دید در این بازی تیم کشورمان می‌تواند به پیروزی دست یابد و بهاری خوش برای سالی نکو بسازد یا خیر.

دوازدهمین دیدار ایران و اردن

تیم‌های ملی فوتبال ایران و اردن از 31 مه 2000 تا به امروز 11 بار مقابل هم صف آرایی کرده اند که حاصل آن 6 پیروزی، چهار شکست و یک تساوی برای تیم ملی فوتبال کشورمان بوده است.

بازی شماره یک - 31/5/2000

* اردن صفر - ایران یک، ورزشگاه ملک عبدالله امان (مسابقات فوتبال غرب آسیا)

گل: علی کریمی (14)

بازی شماره 2 - 30/8/2002

* اردن یک - ایران صفر، ورزشگاه عباسیون دمشق (مسابقات فوتبال غرب آسیا)

گل: موید سلیم (12)

بازی شماره 3 - 5/9/2003

* ایران 4 - اردن یک، ورزشگاه آزادی تهران (مسابقات انتخابی جام ملت‌های 2004 آسیا)

گل‌ها: علی دایی (90 و 45)، علیرضا واحدی نیکبخت (75) و ایمان مبعلی (82) برای ایران و موید سلیم (3) برای اردن

بازی شماره 4 - 26/9/2003

* اردن 3 - ایران 2، ورزشگاه، ملک حسین امان (مسابقات فوتبال انتخابی جام ملت‌های 2004 آسیا)

گل‌ها: موید سلیم (40)، محمود شلبایه (44) و بدران الشقران (80) برای اردن و یحیی گل محمدی (6) و فرهاد مجیدی (58) برای ایران

بازی شماره 5 - 9/6/2004

* ایران صفر - اردن یک، ورزشگاه آزادی تهران (مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2006)

گل: هیثم الشبول (83)

بازی شماره 6 - 8/9/2004

* اردن صفر - ایران 2، ورزشگاه ملک عبدالله امان (مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2006)

گل‌ها: علیرضا واحدی نیکبخت (79) و علی دایی (1+90)

بازی شماره 7 - 6/10/2006

* اردن صفر - ایران صفر، ورزشگاه ملک عبدالله امان (مسابقات فوتبال جام ال جی)

بازی شماره 8 - 22/6/2007

* اردن صفر - ایران یک، ورزشگاه ملی امان (مسابقات فوتبال غرب آسیا)

گل: مهدی رجب‌زاده (32)

بازی شماره 9 - 15/8/2008

* ایران 2 - اردن یک، ورزشگاه آزادی تهران (مسابقات فوتبال غرب آسیا)

گل‌ها: هادی عقیلی (22 - پنالتی) و کیانوش رحمتی (88) برای ایران و عامر دیب (81) برای اردن

بازی شماره 10 - 14/11/2009

* ایران یک - اردن صفر، ورزشگاه آزادی (مسابقات فوتبال انتخابی جام ملت‌های 2011)

گل: جواد نکونام (72)

بازی شماره 11 - 22/11/2009

* اردن یک - ایران صفر، ورزشگاه ملک عبدالله امان (مسابقات فوتبال انتخابی جام ملت‌های 2011)

گل: عامر دیب (78)

بازی شماره 12 - 23/2/2012

* ایران ؟ - اردن ؟، ورزشگاه الوصل دبی (دیدار دوستانه)