به گزارش خبرگزاری مهر ، در این مقاله آمده است : در هفته های گذشته ایران بار دیگر مانور دریایی در منطقه خلیج فارس با هدف ارتقاء سطح توانائی نظامی خود برای حفظ امنیت سرزمین ایران و منطقه هرمز و خلیج فارس برگزار نمود و موشکهای جدیدی را در این تمرین نظامی مورد آزمایش قرار داد.

از سوی دیگر محمود احمدی نژاد نیز با مانورهای سیاسی خود فعالانه بدنبال جلب حمایت جامعه بین الملل از برنامه هسته ای این کشور و مخالفت با سلطه طلبی امریکا است. در همین حال امریکا و متحدانش نیز دست به اقدام مشابهی زدند و کشتی های جنگی خود را در نزدیکی تنگه هرمز مستقر کردند.

در این مقاله امده است : جنگ روانی بین ایران و امریکا موضوع جدیدی نیست. از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به رهبری امام خمینی(ره) و سقوط پهلوی بعنوان حکومت دست نشانده امریکا در این کشور در سال 1979 ، دخالت امریکا در امور داخلی ایران و سلطه بر این کشور بسیار دشوار شد.

جنگ روانی بین دو کشور از زمان به قدرت رسیدن احمدی نژاد در ایران شدت گرفت زیرا وی فردی است بسیار فعال که شخصیت مستقل داشته و دارای حس ناسیونالیستی قوی است که با توسل به ابتکارات جدید بدنبال حفظ سرزمین و یکپارچگی کشورش می باشد.

این استاد دانشگاه در ادامه مقاله خود افزوده است : احمدی نژاد فردی است که از قدرت تصمیم گیری بالا در شرایط مختلف برخوردار است. وی همواره سیاست های قاطع اتخاذ نموده و با سازش در مقابل قدرتهایی که بدنبال سلطه گری و دخالت در امور ایران بوده و ایمان و ایدئولوژی وی را هدف قرار داده اند ، ناآشنا است.

در صحنه سیاست خارجی احمدی نژاد با شجاعت و بدون واهمه برنامه اش را برای تبدیل کردن ایران به کشوری که می تواند در مقابل فشارهای غرب بویژه امریکا ایستادگی نموده و بر روی پای خود بایستند اعلام کرده و اظهار داشته که توسعه برنامه هسته ای ایران را در اولیت برنامه های خود قرار داده است.

بر اساس این مقاله بعد از اینکه احمدی نژاد بعنوان رییس جمهورانتخاب شد، سیاست خارجی ایران در صحنه بین المللی فعال تر گردید و رویکرد نزدیکتر شدن بیشتر به کشورهای منطقه خاورمیانه ، آمریکای لاتین ، آسیا، اروپای شرقی از جمله روسیه و افریقا را در اولویت برنامه های ایران قرار گرفت .

وی با شجاعت مخالفت خود را با ماهیت وجودی صهیونیست در منطقه خاورمیانه اعلام نموده است.

در ادامه مقاله امده است: این رویکرد نشان داد که رییس جمهور ایران در سیاست خارجی خود دارای ابتکار عمل بوده و توانائی اتخاذ تصمیمات مختلف و بهره گیری از راه های جایگزین را در شرایط سخت دارد . برخورد قاطع وی در قبال فشارهای غرب و امریکا ، ایران و شخص احمدی نژاد را به سمبل قدرت تبدیل نموده است سمبلی که امریکائیها مراقب آن هستند اما برای وی حفظ یکپارچگی کشور نه تنها یک وظیفه بلکه جلوه ای از عشق وی به آب و خاک ایران محسوب میشود.

نویسنده مقاله تایید می کند: جمهوری اسلامی ایران لیاقت آنرا دارد که برای خاورمیانه، کشورهای اسلامی، کشور های آسیایی و برای تمام کشورهای جهان سوم بعنوان الگوی مقاومت در مقابل ابرقدرت ها و کشورهای توسعه یافته استعمارگر تبدیل شود. تجربه نشان داده که ایران تنها کشوری است که بطور پیوسته در قبال هژمونی سیاسی امریکا و متحدانش ایستادگی کرده است .

ایران همچنین تنها کشوری است که همواره برای احقاق حق و عدالت در سراسر جهان بدون توجه به منافع شرق و یا غرب تلاش نموده است. ایران تنها کشوری در جهان است که سیستم سیاسی به غیر از لیبرالیسم و یا سوسیاللیسم اتخاذ و پیاده کرده است .

نویسنده می افزاید: درهمین حال ایران درکنار لبنان تنها کشوری است که آشکارا و با شجاعت اقدامات ظالمانه اسرائیل وحملات نظامی صهیونیست ها به مردم فلسطین را محکوم و در مقبال این رژیم ایستاده است . ایران تنها کشور اسلامی است که شجاعت برملاء نمودن توطئه هولوکاست را داشته است موضوعی که همواره توسط اسرائیلیها بعنوان دلیل اشغال سرزمین فلسطینیان مطرح می گردد.

ایران کشوری است که توانسته در مقابل خواست امریکائیها یعنی سلطه کامل بر منابع نفتی و تغییر ایدئولوژی مردم و مداخله آنها در امور داخلی ایستادگی کند. ایران تنها کشور خاورمیانه است که راسا مدیریت منابع طبیعی خود را بدست گرفته و بدون دخالت امریکا و غرب و بر اساس سیاستهای خود به پیش می رود.

پیشرفت های ایران تنها محدود به گفته ها نیست بلکه این کشور توانسته در زمینه اقتصادی، سیاسی، دفاعی ، حقوقی و فرهنگی ، تکنولوژی و فناوری و روابط بین الملل به پیشرفتهای قابل ملاحظه ای دست یابد.

نویسنده در جمع بندی نهایی آورده است : ایران موفق شده تا به جهانیان نشان دهد که تنها راه رسیدن به رفاه و آسایش و عدالت در کشورهای جهان سوم ، کشورهای اسلامی و کشورهای آسیایی ، خارج شدن از یوغ سلطه و هژمونی سیاسی امپریالیسم و ابرقدرت هاست. در پشت شعارهای فریبنده ابرقدرتها، آنها تنها بدنبال تسلط بر سایر کشورهای دنیا و وادار نمودن جهانیان به تسلیم دربرابر تمامی خواستهایشان می باشند.