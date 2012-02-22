جزئیات نحوه پرداخت بدهی بنزینی ایرلاینها/ آمادگی برای عرضه بنزین نوروزی

جلیل سالاری در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت وصول بدهی های شرکت های هواپیمایی سراسر کشور با بیان اینکه در حال حاضر حجم بدهی های ایرلاینها به حدود 160 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است، گفت: یک جدول زمان بندی شده برای دریافت بدهی های نفتی شرکتهای هواپیمایی تعریف شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با اعلام اینکه در حال حاضر اکثر ایرلاینهای خصوصی بدهی های نفتی خود را به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران پرداخت کرده اند، تصریح کرد: اما هنوز برخی از ایرلاینهای دولتی همچون شرکت هما و آسمان بدهی های خود را برای خرید سوخت پرداخت نکرده اند.

این مقام مسئول همچنین در خصوص جزئیات قیمت فروش بنزین هواپیما به شرکتهای هواپیمایی توضیح داد: بر اساس توافق صورت گرفته، در حال حاضر قیمت هر لیتر بنزین عرضه شده به شرکتهای هواپیمایی با نرخ 200 تومان محاسبه می شود و 200 تومان مابقی قیمت سوخت به صورت اعتباری از شرکتهای هواپیمایی دریافت می شود.

وی با تاکید بر اینکه پیش بینی می شود تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده تمامی بدهی های نفتی شرکتهای هواپیمایی سراسر کشور به وزارت نفت وصول شود، اعلام کرد: یکی از دلایل افزایش بدهی های شرکتهای هواپیمایی محدودیت منابع مالی شده که موجب انباشت بدهی ها شده است.

سالاری همچنین درباره آخرین اقدامات انجام گرفته برای تامین پایدار و مطمئن بنزین نوروزی مردم، گفت: هم اکنون تمامی انبارهای نفت تجهیز و ذخیره سازی بنزین و گازوئیل کشور در شرایط مطلوبی قرار دارد.

مدیر عامل شرکت ملی پخش و فرآورده های نفتی ایران با اشاره به آغاز به کار تیمهای نظارت و بازرسی شبانه روزی در مناطق 37 گانه شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران از اواسط اسفند ماه سال جاری، تاکید کرد: با ایجاد تیم های نظارت و بازرسی به طور شبانه روزی از وضعیت عرضه بنزین و گازوئیل در جایگاه های سوخت نظارت انجام می شود.

این مقام مسئول در پایان در خصوص آخرین تغییرات قیمت و سهمیه بندی بنزین برای نوروز 91، توضیح داد: در حال حاضر هیچ گونه تغییر در قیمت یا سهمیه های بنزین اعمال نشده است.