بانکها برای واردات دارو از طریق "برات غیر تعهدآور" همکاری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر ریاحی به موضوع "برات غیر تعهدآور" و "واردات بدون انتقال ارز" اشاره کرد و افزود: شرکتهای دارویی به منظور تامین اقلام دارویی بیماران از شیوه های قانونی مختلف برای تبادلات پولی با شرکای خارجی خود استفاده می کنند و در این میان برات غیر تعهدآور که از طریق سیستم بانکی انجام شده است یکی از شیوه های مرسوم قانونی ثبت سفارش دارو است که حتی امروز نیز از طریق سایت وزارت بازرگانی قابل انجام است.

وی با درخواست از بانکهای عامل برای همکاری بیشتر در پرداخت ارز دولتی به واردکنندگان دارو، اظهار داشت: متاسفانه بانکهای عامل نسبت به پرداخت ارز دولتی به تامین کنندگانی که با این شیوه اقدام به ثبت سفارش و تهیه اقلام دارویی مورد نیاز جامعه نموده اند خودداری می کنند. این در حالی است که گشایش ال سی در شرایط کنونی بسیار مشکل و تقریبا غیر ممکن شده و شرکتها صرفا برای تامین داروی مورد نیاز بیماران به این شیوه تمسک جسته اند.

ریاحی، برات غیر تعهد آور را موضوعی کاملا قانونی و مرسوم برشمرد و افزود: در برات غیر تعهد آور، طرفین تبادل پولی کاملا مشخص و شناسنامه دار هستند. علاوه بر این وزارت بهداشت، وزارت بازرگانی و گمرک نیز بر میزان واردات و ارزش آن نظارت کافی دارند. بنابراین تسهیل در این امر می تواند دغدغه خاطر بسیاری از دست اندرکاران تامین دارو را برطرف سازد. دارو کالایی است که نباید در زنجیره تامین آن خللی وارد شود.

وی در ادامه خواستار مساعدت بیشتر بانک مرکزی در خصوص وارداتی که در ماههای قبل به شیوه "بدون انتقال ارز" صورت گرفته شد و افزود: واردات به شیوه بدون انتقال ارز نیز یکی دیگر از شیوه های مرسوم قانونی برای تامین اقلام دارویی بوده و هست و اختصاص ارز مرجع به این شیوه نیز باید در اولویت قرار گیرد.

ریاحی در پایان تلاشهای وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس را در زمینه تامین ارز دولتی و رفع مشکلات تبادلات پولی بین المللی، قابل تقدیر توصیف کرد و اظهار امیدواری نمود که درآینده نزدیک مشکلات موجود با همکاری بانک مرکزی مرتفع گردد و بیماران نباید در این خصوص نگران باشند.