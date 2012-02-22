مرتضی صفری، مدیر کل صدا و سیمای مرکز زنجان در پاسخ به این سئوال که با توجه به زمان باقی‌مانده تا انتخابات نهم عملکرد این مرکز را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به خبرنگار مهر گفت: ما برنامه‌ها را به چهار مرحله تبلیغات غیر مستقیم، تبیینی، تشریحی یا تعمیقی و فراخوان انجام دادیم. در مرحله اول از شش ماه به انتخابات کار خود را انجام دادیم. در مرحله تبیینی از اول آبان تا 15 دی ماه به مدت 75 روز برنامه داشتیم، در مرحله سوم از 16 دی ماه تا 26 بهمن ماه به مدت 40 روز فعالیت کردیم. مرحله چهارم هم از 27 بهمن شروع شده و تا 12 اسفند ماه ادامه دارد.

وی ادامه داد: مرکز زنجان در تلاش بوده‌است تا با تقید به دستورالعمل مصوب معاونت امور استانها، همه این مراحل را به تفکیک و به‌ دقت مورد توجه قرار دهد و در تمامی برنامه‌های روتین انعکاس دهد. همچنین ویژه‌برنامه‌های انتخابات با عنوان بهارستان در ایام مذکور به تناوب تولید و پخش می‌شود.

مدیر کل صداوسیمای مرکز زنجان اشاره کرد: تا کنون سعی شده‌است در این مراحل مختلف متناسب با نیاز مخاطبان برنامه‌سازی صورت گرفته و اطلاعات لازم در اختیار مخاطبان قرار داده شود. در این مدت در حوزه سیما از اول آبان تا 29 بهمن، 4630 دقیقه برنامه تولید شده‌است. در حوزه صدا نیز 5644 دقیقه برنامه تولید شده‌است. در حوزه اطلاعات و اخبار نیز تعداد 258 خبر به مدت 450 دقیقه تولید و پخش شده‌است.

صفری در پاسخ به این سئوال که برنامه‌های تولیدی این مرکز با چه اهدافی تولید می‌شوند، توضیح داد: اهداف برنامه‌های انتخابات با توجه به مراحل پیش‌بینی شده‌است و دو هدف بسیار مهم را در نظر داشتیم که شامل تلاش برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات و دیگر تبیین شاخص‌های یک نماینده اصلح است. در این خصوص تلاش شده‌است تا ضمن تأکید بر امر مشارکت مردم در سرنوشت خویش، به مباحث مختلف مشارکت در ابعاد دینی، اخلاقی و قانونی پرداخته شود. همچنین تلاش برای بازنمایی مردمی بودن نظام اسلامی از دیگر اهداف بوده است.

وی درباره اینکه در ساختار و محتوای این برنامه‌ها، نوآوری و تغییری ملاحظه می‌شود؟ گفت: در این برنامه تلاش شده است نوآوری در دو حوزه صورت گیرد؛ حوزه اول مربوط به تکنیک است که تلاش شده است از افراد حرفه‌ای در تولید ویژه ‌برنامه استفاده شود. حوزه دوم محتوایی است که در این زمینه وجود داشته است. برای تحقق این موضوع هفتگی جلسه شورای هماهنگی سیاسی با رویکرد انتخابات در مرکز با حضور تمامی اعضاء تشکیل و بر محورهایی تاکید شده‌است.

صفری با اشاره به محورها گفت: تلاش برای بازنمایی اقشار مختلف مردم به طور جدی و گسترده، تبیین آثار و برکات انتخابات در سال‌های گذشته، تلاش برای درگیر ساختن نخبگان جامعه با دعوت به برنامه‌های شبانگاهی و صبحگاهی، تلاش برای تحلیل عقلانی و نیز استفاده صحیح از اعتقادات و احساسات مذهبی و ملی، بومی‌گرایی در گفتمان برنامه‌های انتخابات، تلاش برای حضور باشکوه و حماسی مردم در انتخابات، تلاش برای استان‌محوری و انعکاس شهرستان‌ها و شهرهای مختلف استان تاکید شده‌است.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز زنجان ادامه داد: تبیین دستاوردهای نظام با نگاه فرهنگی و اجتماعی، تبیین وظایف دستگـاههای اجرایی و نظارتی به مردم در ویژه برنامه‌های انتخابات، تبیین شاخص‌های مدنظر مقام معظم رهبری و حضرت امام(ره) در برنامه‌های مختلف، تبیین تاثیرگذاری آراء مردم در سرنوشت کشور، تبیین وظایف نمایندگان، تبیین شاخص‌های نماینده اصلح، نقد و تحلیل شیطنت‌های جهان غرب و دشمنان نظام در دورة فراخوان توسط حوزه خبر و تفاسیر، تقویت حس هویت و غرور ملی، طرح دستاوردهای انقلاب در بستر تمامی برنامه‌های مختلف از دیگر محورهاست.

وی افزود: نقش زنان در انقلاب، دفاع مقدس و دستاوردهای نظام، انعکاس حضور پرشور مردم در انتخابات قبلی، تبیین نقش انقلاب اسلامی در توسعه علم و دانش بویژه فناوری‌های نوین در برنامه‌های علمی و تفاسیر خبری و گزارش‌ها و انعکاس خود باوری و خودکفایی به عنوان ره آورد انقلاب اسلامی در برنامه‌های اقتصادی از دیگر محورها است که به آن تاکید داشتیم.

صفری درباره اینکه مشارکت مردم استان در این دوره را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟ گفت: ملت بزرگ ایران در طول 32 سال گذشته ثابت کردند که همیشه در صحنه‌های مختلف حضور فعال داشتند و مسلماً با توجه به حسایت‌های موجود حال حاضر مطمئناً مردم این دوره نیز به تکلیف خودشان به خوبی عمل خواهد کرد و مردم استان زنجان نیز نشان دادند که از ولایت مداری و شعور سیاسی بالای برخوردار هستند. لازم بذکر است میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس هشتم 64 درصد بوده که با بررسی‌های صورت گرفته به نظر می رسد میزان مشارکت بیش از این مقدار در انتخابات مجلس نهم باشد.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز زنجان در پایان افزود: در روز انتخابات هم برنامه‌های متنوعی در حوزه‌های مختلف صدا و سیما تدارک دیده‌ایم. گزارش‌های متنوعی هم پخش می‌شود.