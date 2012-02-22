حضور در انتخابات جوابی قاطع به تحریم های دشمن است

ولی الله میرزایی اصل در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حضور مردم در انتخابات جواب قاطعی به تهدیدات و تحریم های دشمنان علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی است، اظهار داشت: مردم فهیم و آگاه ایران اقتضائات مملکت را به خوبی درک می کنند.

وی یادآور شد: به همین دلیل در سال های پس از پیروزی انقلاب هرجا نیاز بوده است مردم با حضور پرشور خود در عرصه های مختلف برای دفاع از نظام حضور پیدا کرده و بدون شک در این انتخابات نیز شاهد حضور حداکثری در صحنه خواهیم بود.

فرماندار سنندج افزود: انتخابات یکی از عرصه هایی است که مردم می توانند با حضور پرشور در آن از نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام سیاسی مستقل و پویا در عرصه جهانی حمایت کنند و با حمایت خود زمینه را برای صدور انقلاب به سایر نقاط جهان فراهم کنند.

میرزایی اصل با اشاره به اینکه دشمنان همواره درصدد مخدوش کردن دستاوردهای انقلاب و نظام اسلامی هستند، ادامه داد: به دلیل ادای تکلیف شرعی و قانونی، کسب رضای خداوند و حمایت از دین مبین اسلام همه اقشار موظف به حضور در انتخابات هستند.

وی در ادامه اظهار داشت: برای برگزاری انتخابات در اقصی نقاط استان کردستان و به ویژه در حوزه انتخابیه سنندج، دیواندره و کامیاران هیچ گونه مشکلی وجود ندارد و تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم و با حضور حداکثری مردم در صحنه فراهم شده است.

فرماندار سنندج گفت: با توجه به اینکه در طول سال های اخیر دولت خدمتگزار در بخش های مختلف اقدامات بسیار موثری را به انجام رسانده است در نتیجه حتی در دورترین روستاها نیز امکان اخذ رای از تمامی واجدین شرایط شرکت در انتخابات، فراهم است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفتمان انقلاب ایران را یک گفتمان جهانی دانست و ادامه داد: با توجه به شرایط سیاسی کنونی که در جهان حاکم شده است نظام اسلامی ما به محور جهان اسلام تبدیل شده و این مهم وظیفه و مسئولیت ملت ایران را در برابر مسلمانان جهان دوچندان کرده است.

میرزایی اصل در پایان حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن امسال را نشان دیگری از عمق وفاداری مردم به نظام اسلامی عنوان کرد و افزود: انتظار داریم مردم فهیم و آگاه استان کردستان در روز 12 اسفند نیز به دور از هرگونه تعصب، جلوه دیگری از وحدت و انسجام ملت را به نمایش گذاشته و با انتخاب نمایندگانی شایسته به پیشرفت و توسعه استان بیش از پیش کمک کنند.